تراند اليوم : ماذا يحدث فى الجسم إذا أفرطت فى تناول عصير التفاح؟

التفاح من المشروبات التي تحتوي على العديد من الفوائد وينصح بها الكثير من الأطباء بتناولها في النظام الغذائي للحصول إلى وجبة صحية، حيث أن عصير الفتاح غني بالفيتامينات والعديد من العناصر الهامة الذي يحتاجها الجسم.

فوائد التفاح

كشف أحدي التقارير والذي نشر عبر موقع Livestrong عن فوائد التفاح عند تناوله كثمرة أو كشكل عصير طبيعي، والتي أوضح أنه غني بالعديد من:

الفيتامينات الصحية الذي يحتاجها الجسم.

بالإضافة إلى أنه يحتوي على مضادات أكسدة والبكتين الذي يعزز صحة الجسم.

كما أنه يحافظ على صحة القلب والأمعاء.

عصير التفاح من أهم العصائر التي تكافح الأكسدة الخلوية.

أضرار الإفراط في تناول عصير التفاح

وقد حذر التقرير من عدم الإفراط في شرب عصير التفاح أو تناوله كثمرة، حيث أن الدراسات أثبتت أن شرب عصير التفاح قبل النوم قد يسبب في زيادة الحساسية عند بعض الأشخاص وخاصة الأطفال، لأنه عصير حمضي وهذا يجعله يؤثر على الجهاز الهضمي وقد يضر بالمعدة ويسبب آلام وتشنجات في البطن أثناء النوم.

كما أن الإفراط في تناول عصير التفاح قد يسبب في العديد من المشاكل مثل الأسهال أو الانتفاخات أو حدوث غازات لأنه يحتوي على الأوكسالات وهذه تحفز على الإضرار بالكليتين وقد تؤدي إلى تكوين حصوات.

وقد ذكر في التقرير أن الإفراط في تناول عصير التفاح يزيد من مستوي السكر بالدم لأنه غني بالبكتيريا الكبيعية، ولذلك يجب الانتباه إلا تناول الكمية المطلوبة في اليوم والتي تتناسب مع صحة الجسم، لذلك ينصح الأطباء تناول ثمرة التفاح أكثر من شرابه كصير لأن الثمرة بها الألياف تساعد على الشعور بالشبع وهذا صحي لمن يتبع حمية إنقاص الوزن، بينما عصير التفاح يساهم في فتح الشهية.