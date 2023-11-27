تراند اليوم : مشروب سحري… فوائد قشر الرمان المغلي للمعدة والقولون

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قشر الرمان المغلي من قشور الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد والذي لا يعلمها الكثير من الأشخاص، حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد على تحسين صحة الجسم وحمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى أن قشور الرمان غنية بمركبات قوية وهي البوليفينولات التي تساهم في تعزيز صحة القلب وتنظيم عملية الهضم، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لجسم الإنسان وتعزز جهاز المناعة الصحة العامة.
فوائد قشر الرمان المغلي للمعدة والقولون
كما ذكرنا أن قشور الرمان تحتوي على مركبات البوليفينول وهي مادة مفيدة للقولون والتي تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في القولون وتساهم في الحفاظ على الجهاز الهضمي من الإصابة بالأمراض، كما تمنع السموم والبكتيريا الدخول إلى القولون.
فوائد شرب قشر الرمان على الريق
يعتقد الكثير أن فوائد الرمان في البذور الداخلية فقط، ولكن هذه المعلومة خطأ، فأن قشر الرمان يحتوي على العديد من الفوائد عند تناولها مغلي على الريق ومن أبرزها كالتالي:
- أن قشر الرمان غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.
- تحسن من وجود العديد من خلايا الدم البيضاء، التي تساهم على مقاومة العدوى والأمراض.
- كما أن بعض المتخصصين أكدوا على أنها تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وحموضة المعدة والإسهال.
- بها مركبات البوليفينول وهي تساعد على خفض ضغط الدم.
- كما أن قشور الرمان المغلي تحسن صحة الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على الألياف التي تحفز عملية الهضم بشكل طبيعي وتحمي المعدة من الإصابة بالقرح أو اضطرابات الجهاز الهضمي.
- تعزز صحة القلب لأنها غنية بالفلافونويدات التي تساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار، وتساهم في رفع مستويات الكوليسترول الصحي بالجسم.
- ولأن قشر الرمان يحتوي على سعرات حرارية قليلة فهو يسهل عملية حرق الدهون عند تناوله على الريق للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.
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