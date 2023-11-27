تراند اليوم : مع تغيرات الطقس.. أعراض تصيبك أبرزها ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية

بدأ فصل الشتاء ولاحظنا تغييرات الطقس بشكل كبير والذي يعتبر مصحوب بتلوث الهواء، وقد يؤثر هذا الطقس بشكل سلبي على صحة بعض الأشخاص وتسبب لهم الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية ومن أبرزها الجهاز التنفسي، ولذلك فأن الأشخاص الذي يعانون من الربو أو الجيوب الأنفية أو الانسداد الرئوي المزمن تظهر عليهم أعراض تغيير الطقس سريعاً، ويجب علاج حالتهم على الفور لتجنب الإصابة بالمرض، وبحسب موقع التايمز يعتبر تلوث الهواء من أبرز الأسباب التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي، ويزداد الوضع سوءا مع اقتراب فصل الشتاء، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج لعدم الإصابة بالأمراض المختلفة، مثل استخدام الكمامات في المناطق التي بها تلوث الهواء.

أعراض تدل على وجود مشاكل في الجهاز التنفسي

يوجد عدة أعراض تدل على إصابة الشخص بأنه يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن أبرزها كالتالي:

السعال المستمر

نجد بعض الأشخاص عند تغير الطقس يعاني من تهيج الشعب الهوائية وظهور سعال مستمر لا يتوقف، بالإضافة إلى أن المخاط يزداد بشكل ملحوظ وهذا بسبب وجود تلوث في الهواء يساعد على تهيج الجهاز التنفسي.

ضيق التنفس

من أبرز العلامات التي تدل على مشاكل في الجهاز التنفسي هي ضيق التنفس والذي يشير أن الجهاز التنفسي لا يعمل بقدر ما يحتاج إليه الجسم، بالإضافة إلى أنه قد يدل على أن الجسم بحاجه إلى

الأكسجين، ولذلك عليك أن تكون أكثر حذراً.

التعب والضعف

أثناء تغييرات الطقس ويصبح الهواء ملوث نجد أن الشخص يبذل بمجهود أكثر من اللازم وهذا ما قد يؤدي إلى الإحساس بالتعب والإرهاق في الجسم والضعف بسبب الجهد المبذول.

سيلان الأنف

عندما يستنشق الشخص هواء ملوث يسبب له الإصابة ببعض المشاكل بالأنف ومن أهمها الانسداد والسيلان وقد يؤدي في بعض الحالات إلى احتقان الحلق.