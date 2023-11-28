تراند اليوم : مواصفات وميزات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا 2023

حصل هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا على شهادة NBTC في تايلاند، مما يشير إلى قرب الإعلان الرسمي عنه. يدعم الهاتف الجيل الخامس 5G، و4G LTE، و3G، و2G.

تصميم ومكونات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

يشمل هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا شاشة مقاس 6.8 إنش، وسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع، وإطار من التيتانيوم، وحماية IP68 للماء والغبار، ومكبرات صوت استريو. يحمل الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy، وذاكرة وصول عشوائي رام 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

نظام الكاميرا في هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

يأتي هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بنظام كاميرا محسَّن، حيث تصل الكاميرا الرئيسية إلى دقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يكون الهاتف الأول الذي يدعم نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

الميزات الأخرى لهاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

تشمل الميزات الأخرى المتوقعة في هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا شاشة بتصميم مستوي تقريباً، وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط، وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 واط. من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام Android 14.

هل يأتي هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بميزات جديدة تجعله يتفوق على كل الهواتف الجديدة؟

يبدو أن هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا سيكون من الهواتف الرائدة التي تقدم مواصفات وميزات رائعة. سيبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف سيتمكن من تحقيق نجاح تجاري كبير.