تراند اليوم : الفاتيكان.. الحالة الصحية للبابا فرنسيس “جيدة ومستقرة”

الفاتيكان.. الحالة الصحية للبابا فرنسيس “جيدة ومستقرة”، بعد إصابته بنزلة برد خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الفاتيكان يوم الإثنين أن صحة البابا فرانسيس “جيدة ومستقرة”، مضيفًا أنه تم إعادة جدولة بعض اجتماعاته المقررة مع تعافيه.

وذكر المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، أن صحة البابا مستقرة وجيدة، لم يعد يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وجهازه التنفسي في حالة أفضل بكثير، ومن المنتظر أن يزور البابا دبي الجمعة المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28).

وأوضح أن “الأشعة استبعدت وجود التهاب رئوي، لكنها أظهرت وجود التهاب في الرئة يسبب بعض الصعوبات في التنفس”، يتلقى البابا حقنة “وريدية” من المضادات الحيوية لتعزيز فعالية العلاج.

وألغى البابا اجتماعاته السبت بسبب إصابته بـ”نزلة برد خفيفة”، وصلى الأحد صلاة التبشير الملائكي من مقر إقامته في بيت القديسة مارثا بالفاتيكان وليس أمام شرفة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

استعداد للرحلة بابا الفاتيكان

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، سوف يلقي البابا الأرجنتيني، الذي جعل حماية البيئة ركيزة أساسية في حبريته، بياناً في قمة المناخ، ومن المتوقع أن تتعرض الدول لضغوط لخفض إنتاجها من الغازات الدفيئة بشكل كبير.

وتمت إعادة جدولة بعض الأحداث المهمة التي كان من المقرر عقدها في الأيام المقبلة من أجل المساعدة في تعافي البابا، حَسَبَ بروني، ولكن “تم الاحتفاظ بالتزامات مؤسسية أخرى، أو يمكن أن يتحملها بسهولة أكبر في ظروفه الصحية الحالية”.

كما استقبل البابا سانتياغو بينيا بالاسيوس، رئيس باراجواي، يوم الإثنين.

وبسبب تراجع حالته الصحية في الأشهر الأخيرة، أصبح البابا فرانسيس الآن يستخدم كرسي متحرك، مما أثار شائعات بأنه قد يتنحى عن البابا بنفس الطريقة التي فعلها سلفه بنديكتوس السادس عشر.

تم إدخال رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص إلى المستشفى مرتين في عام 2023، أولًا لإجراء عملية جراحية في البطن، بعد جراحة القولون في عام 2021.

بالرغْم مشاكله الصحية سيتوجه البابا إلى دبي لحضور اجتماع المناخ COP28

قال الفاتيكان يوم الثلاثاء إن البابا فرانسيس، الذي يتعافى من الالتهاب الرئوي، سيتوجه إلى مؤتمر المناخ COP28 في دبي كما هو مخطط له.

وحضر مؤتمر صحفي بشأن الرحلة التي تستغرق ثلاث أيام التي تبدأ يوم الجمعة المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، الذي كشف أن البابا فرانسيس سيلقي أحد الخطابات الرئيسية يوم السبت وسيجري محادثات ثنائية مع ما يقرب من ثلاثين شخصًا في نفس اليوم، بما في ذلك ما يقرب من عشرين شخصًا من رؤساء الدول.

وذكر بروني أن “البابا فرانسيس في حالة جيدة”، مضيفا أن الفاتيكان سيحدد ما إذا كان ينبغي اتخاذ المزيد من الاحتياطات للحفاظ على صحة البابا البالغ من العمر 86 عاما قبل الرحلة.

وقال: «الأمور طبيعية بالنسبة للرحلات البابوية، وسيكون برفقته طبيبة كالعادة».

خضع البابا فرانسيس لعملية جراحية لإزالة جزء من رئته عندما كان شابا في الأرجنتين.

قال الفاتيكان يوم الإثنين إن البابا سيحتفظ قوته هذا الأسبوع بواسطة الحد من أنشطته.

وكان البابا يعاني من مشكلات في التنفس، السبت، بسبب التهاب في الرئة، اكتشفه بواسطة الأشعة المقطعية التي أجراها في أحد مستشفيات روما، وأعلن الفاتيكان يوم الإثنين أن البابا سيحصل على مضادات حيوية عن طريق الوريد.

وبحسب بروني، التقى البابا يوم الثلاثاء بأساقفة من إسبانيا كانوا يزورون الفاتيكان، ويعتزم يوم الأربعاء عقد اجتماعه العام الأسبوعي في جلسة مغلقة.

وكشف الفاتيكان أيضًا عن تقويم الأحداث البابوية لموسم عيد الميلاد يوم الثلاثاء.