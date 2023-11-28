تراند اليوم : أسعار الثلاجات والغسالات والبوتاجازات في كارفور من اليوم وحتى 5 ديسمبر اشتري ووفر آلاف الجنيهات

شهدت أسعار الثلاجات والغسالات والبوتاجازات في كارفور نزولا كبيرا، بسبب التخفيضات الكبيرة على مختلف أنواع الأجهزة في عروض البلاك فرايداي، وتنتهي هذه العروض يوم 5 ديسمبر 2023 ومن المتوقع زيادة الأسعار بعد ذلك، لذا اشتري كل ما يحتاج له بيتك من منتجات واستغل الخصومات الحالية، وتتواجد عروض اليوم داخل جميع الفروع داخل مصر وداخل الموقع الالكتروني الخاص بكارفور مصر، وتصل الخصومات حتى 50% من سعر المنتجات، اشتري الآن قبل انتهاء الكميات بالفروع.

عروض كارفور على الثلاجات والغسالات

استغل الفرصة واشتري أفضل أنواع الثلاجات والغسالات بأقل سعر في السوق المصري وبأنظمة سداد متنوعة تناسب كل المصريين، فيمكنكم الشراء كاش أو تقسيط مشترياتك بدون فوائد وبدون مصاريف ادارية، مما يجعلها فرصة متميزة للشراء والتسوق واكمال أجهزة منزلك بأقل التكاليف، واليكم أهم عروض كارفور اليوم:

سعر الثلاجة الشارب حجم 450 لتر ديجتال بنظام البلازما كلاستر يساوي 32999 جنية

سعر ثلاجة فريش حجم 397 لتر نوفروست يساوي 25475 جنية

سعر ثلاجة فريش ديجتال حجم 471 لتر نوفروست يساوي 29770 جنية

سعر فريزر فريش ديجتال 6 أدراج يساوي 20699 جنية

سعر فريزر شارب ديجتال 6 أدراج يساوي 25499 جنية

سعر غسالة أطباق وايت بوينت 10 أشخاص 5 برامج سيلفر يساوي 18999 جنية

سعر غسالة أطباق تورنيدو 12 أشخاص 8 برامج سيلفر يساوي 23429 جنية

سعر غسالة زانوسي فوق أوتوماتيك حجم 8 كجم يساوي 9999 جنية

سعر غسالة تورنيدو فوق أوتوماتيك حجم 15 كجم يساوي 19499 جنية

سعر غسالة فول أوتوماتيك هوفر 8 كجم تساوي 19999 جنية

سعر غسالة فول أوتوماتيك فريش 9 كجم تساوي 19999 جنية

عروض كارفور على البوتاجازات والسخانات وأجهزة المطبخ

منتجات عروض كارفور اليوم هتفرح كل المصريين، حيث توجد جميع أنواع البوتاجازات العادية والديجتال والبلت ان بالإضافة للأجهزة الصغيرة التي تسهل لكي أعمال المنزل، مثل أجهزة الفرن والمايكروويف والقلايات الكهربائية بدون زيت والكثير من المنتجات الأخرى، واليكم أسعار بعض المنتجات:

سعر طقم بوتاجاز بلت ان فريش يساوي 16349 جنية

سعر بوتاجاز فريش 5 شعلات يساوي 8189 جنية

سعر بوتاجاز يونيون اير ديجتال 5 شعلات يساوي 11999 جنية

سعر سخان أولومبيك غاز 10 لتر يساوي 4299 جنية

سعر سخان مياه فريش 50 لتر يساوي 2799 جنية

سعر فرن فريش 48 لتر يساوي 1969 جنية

سعر مايكروويف فريش 25 لتر يساوي 3999 جنية

سعر قلاية كهربائية بدون زيت تيفال 4.2 لتر ديجتال يساوي 4599 جنية

سعر ماكينة قهوة اسبريسو يساوي 6999 جنية

سعر محضر طعام مولوفيكس يساوي 3899 جنية

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