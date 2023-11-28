تراند اليوم : أسعار الثلاجات والغسالات والبوتاجازات في كارفور من اليوم وحتى 5 ديسمبر اشتري ووفر آلاف الجنيهات

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شهدت أسعار الثلاجات والغسالات والبوتاجازات في كارفور نزولا كبيرا، بسبب التخفيضات الكبيرة على مختلف أنواع الأجهزة في عروض البلاك فرايداي، وتنتهي هذه العروض يوم 5 ديسمبر 2023 ومن المتوقع زيادة الأسعار بعد ذلك، لذا اشتري كل ما يحتاج له بيتك من منتجات واستغل الخصومات الحالية، وتتواجد عروض اليوم داخل جميع الفروع داخل مصر وداخل الموقع الالكتروني الخاص بكارفور مصر، وتصل الخصومات حتى 50% من سعر المنتجات، اشتري الآن قبل انتهاء الكميات بالفروع.
عروض كارفور على الثلاجات والغسالات
استغل الفرصة واشتري أفضل أنواع الثلاجات والغسالات بأقل سعر في السوق المصري وبأنظمة سداد متنوعة تناسب كل المصريين، فيمكنكم الشراء كاش أو تقسيط مشترياتك بدون فوائد وبدون مصاريف ادارية، مما يجعلها فرصة متميزة للشراء والتسوق واكمال أجهزة منزلك بأقل التكاليف، واليكم أهم عروض كارفور اليوم:
- سعر الثلاجة الشارب حجم 450 لتر ديجتال بنظام البلازما كلاستر يساوي 32999 جنية
- سعر ثلاجة فريش حجم 397 لتر نوفروست يساوي 25475 جنية
- سعر ثلاجة فريش ديجتال حجم 471 لتر نوفروست يساوي 29770 جنية
- سعر فريزر فريش ديجتال 6 أدراج يساوي 20699 جنية
- سعر فريزر شارب ديجتال 6 أدراج يساوي 25499 جنية
- سعر غسالة أطباق وايت بوينت 10 أشخاص 5 برامج سيلفر يساوي 18999 جنية
- سعر غسالة أطباق تورنيدو 12 أشخاص 8 برامج سيلفر يساوي 23429 جنية
- سعر غسالة زانوسي فوق أوتوماتيك حجم 8 كجم يساوي 9999 جنية
- سعر غسالة تورنيدو فوق أوتوماتيك حجم 15 كجم يساوي 19499 جنية
- سعر غسالة فول أوتوماتيك هوفر 8 كجم تساوي 19999 جنية
- سعر غسالة فول أوتوماتيك فريش 9 كجم تساوي 19999 جنية
عروض كارفور على البوتاجازات والسخانات وأجهزة المطبخ
منتجات عروض كارفور اليوم هتفرح كل المصريين، حيث توجد جميع أنواع البوتاجازات العادية والديجتال والبلت ان بالإضافة للأجهزة الصغيرة التي تسهل لكي أعمال المنزل، مثل أجهزة الفرن والمايكروويف والقلايات الكهربائية بدون زيت والكثير من المنتجات الأخرى، واليكم أسعار بعض المنتجات:
- سعر طقم بوتاجاز بلت ان فريش يساوي 16349 جنية
- سعر بوتاجاز فريش 5 شعلات يساوي 8189 جنية
- سعر بوتاجاز يونيون اير ديجتال 5 شعلات يساوي 11999 جنية
- سعر سخان أولومبيك غاز 10 لتر يساوي 4299 جنية
- سعر سخان مياه فريش 50 لتر يساوي 2799 جنية
- سعر فرن فريش 48 لتر يساوي 1969 جنية
- سعر مايكروويف فريش 25 لتر يساوي 3999 جنية
- سعر قلاية كهربائية بدون زيت تيفال 4.2 لتر ديجتال يساوي 4599 جنية
- سعر ماكينة قهوة اسبريسو يساوي 6999 جنية
- سعر محضر طعام مولوفيكس يساوي 3899 جنية
اقرأ أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : أسعار الثلاجات والغسالات والبوتاجازات في كارفور من اليوم وحتى 5 ديسمبر اشتري ووفر آلاف الجنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.