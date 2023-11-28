تراند اليوم : فرحة لكل المصريين: وزارة التعليم تعلن عن موعد مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن إقامة مسابقة تعيين جديدة لـ30 ألف معلم، وهذه المسابقة تأتي للعام الثالث على التوالي، في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الكوادر التعليمية في البلاد، تأتي هذه المسابقة في سياق خطة الوزارة لتوفير عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين لتلبية احتياجات النظام التعليمي المصري، وتعد هذه المسابقة فرصة لآلاف الخرجين من كليات التربية والآداب والعديد من الكليات الأخرى التي تقوم بتخريج كوادر للتدريس.

موعد انعقاد مسابقة تعيين 30 ألف معلم وشروط التقديم

وقد حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوزارة موعد إجراء المسابقة في شهر يناير من عام 2024، وتستهدف تعيين 30 ألف معلم مساعد في هذه المرحلة في مختلف التخصصات، كما تم تحديد موعد آخر في شهر يونيو لإجراء مسابقة أخرى بهدف استكمال العدد الإجمالي للمسابقتين السابقتين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمعلمين المعينين إلى 90 ألف معلم بحلول نهاية عام 2024، وتضع وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروطًا محددة للتقدم إلى مسابقة 30 ألف معلم، وتشترط أن:

يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية.

كما يجب أن يكون للمتقدم سمعة حسنة وسيرة ذاتية مشرفة.

وتنص الشروط على أن يكون المتقدم خاليًا من سوابق جنائية تتعلق بالشرف والأمانة،

ولا يجوز أن يكون قد تم فصله بحكم نهائي من الخدمة إلا إذا مضت على صدور القرار النهائي بفصله أربع سنوات على الأقل.

ويجب أن يكون عمر المتقدم للمسابقة أقل من 40 عامًا في تاريخ نشر إعلان المسابقة. كما يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم “مقبول” فأعلى، وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

يتعين على المتقدمين اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين ينجحون في الامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

تهدف مسابقة 30 ألف معلم إلى توفير فرص عمل للمعلمين المؤهلين في مصر وتحسين جودة التعليم بشكل عام، من خلال تعيين عدد كبير من المعلمين المؤهلين، يأمل النظام التعليمي في مصر في تقديم تعليم أفضل وأكثر فاعلية للطلاب في جميع أنحاء البلاد، من بين المستندات المطلوبة تقديمها في مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024، والتي تشبه المسابقات السابقة، وتشمل:

الصورة الشخصية

بطاقة الهوية الوطنية الصالحة،

وشهادة السجل الجنائي (فيش وتشبية) والموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم.

كما يجب تقديم الشهادة الجامعية وشهادة البلومة التربوية (إن وجد)،

وحالة الخدمة العسكرية للذكور، وحالة الخدمة العامة للإناث،

وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

كما يتطلب الأمر تقديم إيصال إيداع بنكي رسمي.