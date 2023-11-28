تراند اليوم : كاس اسيا.. طلب كبير على تذاكر نهائيات الكأس 2023

كاس اسيا.. طلب كبير على تذاكر نهائيات الكأس 2023، تم بيع تسعين ألف تَذْكِرَة من الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كاس اسيا 2023 في قطر بنجاح، حسب اللجنة المنظمة.

وتم بيع تسعين ألف تَذْكِرَة في أول 24 ساعة بعد افتتاح الدفعة الثانية، حسب شبكة بي إن سبورت، والدول الأكثر طلبًا لشراء التذاكر هي الهند والمملكة العربية السُّعُودية وقطر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023 في قطر قبل أيام أن الأموال التي سيتم جمعها من مبيعات تذاكر الحدث ستذهب لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن المقرر أن يتنافس أربع وعشرون فريقًا آسيويًا على لقب البطولة في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة ما يلي:

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا قطر 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.

وذكر البيان الصحفي، أنه “سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من مستلزمات غذائية وطبية بالتعاون مع الجهات المعنية”.

مبيعات تذاكر كاس اسيا 2023 تتجاوز 150 ألف تذكرة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، أنه تم بيع أكثر من 150 ألف تَذْكِرَة في الأيام القليلة الأولى من بيع التذاكر لمباريات البطولة القارية، ومن المقرر أن تقام بطولة كاس اسيا في قطر عام 2023.

وقالوا في بيان للجنة إن عددا كبيرا من المشجعين من مختلف أنحاء القارة توافدوا لشراء تذاكر الدفعة الأولى، الذي وفرتها اللجنة المحلية المنظمة للحدث، وقالوا أيضًا أنه سيتم إصدار تذاكر إضافية قريبًا.

كانت الهند وقطر والمملكة العربية السُّعُودية هي الدول الثلاث الأولى في العالم من حيث مبيعات التذاكر، وفي الأربع والعشرين ساعة الأولى الذي أعقبت إعلان منظمي الحدث في 10 أكتوبر، تم بيع 81209 تَذْكِرَة.

وبعد استضافة البطولة الشهيرة مرتين بنجاح، في عامي 1988 و2011، تستعد قطر لاستضافة كاس اسيا للمرة الثالثة.

وسيستضيف ملعب لوسيل المونديالي، الذي يتسع لحوالي 88 ألف متفرج، من المقرر أن يستضيف نهائي بطولة آسيا، المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023 بين قطر، الدولة المضيفة وحامل اللقب، ولبنان، حيث أقيمت المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 في استاد لوسيل الشهير، الذي يقع في مدينة لوسيل المعاصرة.

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بيع التذاكر عبر الإنترنت

وتتوفر خدمة بيع التذاكر عبر الإنترنت لمباريات دور المجموعات، بأسعار تبدأ من 25 ريال قطري.

بواسطة مجموعة متنوعة من باقات التذاكر، يمكن للمشجعين اختيار حضور المباريات التي يشارك فيها فريقهم المفضل، تتوفر مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في كل ملعب يستضيف الحدث، بما في ذلك مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، مما يضمن تجرِبة مريحة وخالية من العوائق.

ونظرًا لأن أكبر مسافة بين ملعبين في الحدث لا تزيد عن 75 كيلومترًا، فستتاح للمشاهدين فرصة حضور العديد من المباريات يوميًا نظرًا لقصر المسافات التي تميز قطر.

ونظرًا لنظام الطرق الحديث في البلاد والشبكة الواسعة من محطات المترو، سيتمكن المشجعون الأجانب الذين يحضرون حدث كرة القدم الآسيوي من البقاء في مكان واحد والتنقل بين الملاعب التسعة التي تستضيف المنافسات بطريقة سلسة ومريحة.

ومن المهم الإشارة إلى أن جميع تذاكر مباريات كاس اسيا سيتم عرضها رقميًا، التي يمكن رؤيتها على الهاتف كتذاكر إلكترونية.