تراند اليوم : انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

نشرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، حيث يشهد طقس اليوم انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر الشبورة المائية حتي يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء، مع استمرار ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، وتظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، ولذا ينصح بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

تسجل درجات الحرارة اليوم بالوجه البحري 23درجة، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 24 درجة مئوية، ونتابع الآن نشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

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وقد كشفت الهيئة عن توقعات حالة الطقس من اليوم وحتى 4 ديسمبر، حيث أشارت إلى استمرار الشبورة المائية بالإضافة إلى نشاط للرياح على بعض المناطق المتفرقة، ونتابع الآن عرض بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس من اليوم الأربعاء 29 نوفمبر حتى الاثنين 4 ديسمبر 2023.