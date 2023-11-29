تراند اليوم : كود الغاء جميع خدمات فودافون 2023 “حافظ على رصيدك” والغي الاشتراكات التي تسحب الرصيد

يقدم لكم بموقع مصر فايف كود الغاء جميع خدمات فودافون التي يتم الاشتراك بها دون قصد عن طريق الخطأ في شركة فودافون، حيث تقدم شركة فودافون كونها واحدة من أكبر شركات الاتصال في مصر التي تحتل الصدارة من خلال ما تقدمه من خدمات متنوعة ومختلفة، مثال ذلك الخدمات الترفيهية، والإخبارية، وخدمات الرسائل الإخبارية وخدمات المسابقات وخدمات الكول تون ومنع المعاكسات وغيرها من الخدمات التي تخصم الرصيد دون داعي، الأمر الذي يتسبب في إزعاج عملاء شركة فودافون ويساعد على نفاذ الرصيد بشكل سريع دون استخدام، لذلك اهتمت شركة فودافون بتفعيل كود واحد لإلغاء العديد من الخدمات وذلك من أجل تفادي وقوع العملاء في تلك المشكلة.

كود الغاء جميع خدمات فودافون مجاني

شركة فودافون مصر تمتلك أكبر عدد من العملاء والمشتركين في الخدمات بالمقارنة بشركات الاتصالات الأخرى، وتزداد ثقة عملاء شركة فودافون مع كثرة ما تقدمه الشركة من عروض وخدمات بمميزات غير مسبوقة على الإطلاق، ونظرا لتعدد الشكاوى من مشكلة نفاذ الرصيد التي تأتي مع الاشتراك في العديد من الخدمات خدمات الرسائل الإخبارية وخدمات الكول تون و غيرها من الخدمات وعدم توافر الخبرة الكافية لإلغاء كل خدمة على حدة، قدمت الشركة لعملائها كود إلغاء جميع خدمات فودافون وهو إدخال كود واحد وهو (*010*010#) ثم اتصال.

أكواد إلغاء خدمات فودافون منفصلة

كما ذكرنا كود إلغاء جميع خدمات فودافون المختصر لجميع الخدمات، فإنه في كثير من الأحيان يرغب البعض في إلغاء بعض الخدمات والاستمرار في الخدمات الأخرى، ونظرا لرغبة العملاء في التواصل مع شركة فودافون بشكل دائم ومستمر اهتمت الشركة بتفعيل عدد من الاكواد الخاصة بإلغاء كل خدمة على حدة وهي كالاتي:-

لإلغاء خدمات معرفة الرصيد بعد إجراء مكالمة يمكنك إدخال الكود التالي *#٩٠٠٠

إدخال الكود التالي لإلغاء خدمات الكول تون *٠٥٥#٠

وكذلك كود الغاء الكول تون.

وكود تحويل رصيد فودافون مجانا من خط لآخر.

الاتصال على الرقم التالي لإلغاء خدمة منع المعاكسات *٧*#٣١

إلغاء خدمة الرسائل الإخبارية من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم ٩٩٩٩

كود إلغاء باقة النت من فودافون

شركة فودافون مصر تتيح لعملائها الاشتراك في عدد متنوع من باقات الانترنت على حسب احتياجات العميل، كما تتيح الشركة أيضا كود موحد لإلغاء الاشتراك في باقات الإنترنت بشكل سهل وسريع من خلال إدخال الكود التالي *٢٠٠٠*٠#، كما بينا فإن كود الغاء جميع خدمات فودافون مجانا من خلال كود واحد يتم عمل نجمة 010 ثم نجمة 010 ثم شباك واتصال.

كود إلغاء خدمة التجوال فودافون

يمكنك الغاء خدمة التجوال لخط فودافون عن طريق كود خصصته الشركة وهو الاتصال بكتابة (*888*51#)، ثم اتصال، وستأتي لك اللوحة تتطلب منك عدة خطوات لاتمام إلغاء الخدمة، بينما الاشتراك في الخدمة يكون عن طريق الكود التالي: *202# ثم اتصال