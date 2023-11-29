تراند اليوم : “لصحتك” فيتامينات لتقوية المناعة للجسم من الغذاء الطبيعي وكيف تقوي جهاز المناعة

إن جهاز المناعة مُعرّض دائمًا للإصابة والضعف لأنه يواجه البكتيريا باستمرار ويتصدى للأمراض والفيروسات لذلك يلجأ الجميع لاستخدام فيتامينات لتقوية المناعة للحفاظ على صحته وسلامته حيث يتكون من مجموعة من الخلايا والغدد التي تعمل بانتظام، ويمكن المواظبة على نظام غذائي صحي بجانب المكملات الغذائية لتعزيز عمل الجهاز المناعي.

فيتامينات لتقوية المناعة

توجد فيتامينات لتقوية المناعة كثيرة وهامة وضرورية جداً لصحة الجسم وسوف نعرضها في مقالنا اليوم:

فيتامين أ الذي يعتبر مضاد للعدوى ويوجد في المنتجات النباتية والحيوانية مثل اللحوم والأسماك والألبان والجزر والبطاطا.

كذلك فيتامين هـ الذي يعتبر مضاد للأكسدة ويساهم في تفاعلات كثيرة داخل الجسم، ويوجد في الأغذية الغنية بالدهون مثل اللوز والبندق وزبدة الفول السوداني وفول الصويا وزيت عباد الشمس.

أما فيتامين سي: فهو الذي يحمي الجسم من العدوى ويُخلص الجسم من الخلايا العاطلة التي لا تقم بوظائفها، حيث يقلل من الإصابة بنزلات البرد للصغار والكبار ويحمي الجسم من الإصابة بضيق التنفس.

فيتامين د الذي يحمي الجسم من الالتهاب ويقوي خلايا الدم البيضاء والذي يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى التنفسية مثل الربو، فإنه من أهم الفيتامينات.

كذلك الزنك من فيتامينات لتقوية المناعة في كل الأوقات وبخاصة في الشتاء، وتجده في البقوليات واللوز، والفول السوداني، والجبن والبيض.

كيف أقوي الجهاز المناعي طبيعيًا؟

بعد ما تعرفنا على أهم فيتامينات لتقوية المناعة يمكننا أيضًا ذِكر أهم الطرق الطبيعية التي تساهم في ذلك، وهذه الطرق هي:

يجب أخذ جميع التطعيمات اللازمة لأنها تكوّن ذاكرة مناعية للجهاز المناعي ضد الميكروبات فيقاومها الجسم بفعالية.

يجب ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الدورة الدموية في الجسم.

شرب كمية وفيرة من الماء يساعد في تقوية المناعة.

الحصول على وقتٍ كافٍ من النوم والراحة.

كيف أعرف إن جهاز المناعة ضعيف؟

بعد توضيح طريقتين تقوية الجهاز المناعي يمكن توضيح الأعراض التي تظهر على الجسم عند ضعف هذا الجهاز وهذه الأعراض تأتي على النحو التالي:

الإصابة بالعدوى المتكررة والتهاب الأعضاء الداخلية.

التهاب الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

الإسهال والغثيان ومشكلات الهضم المتكررة.

الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم.

بطء النمو.

الإصابة بالالتهاب الروماتويدي أو الإصابة بالذئبة.

التهاب الأذن أو التهاب الجلد.

فقدان الشهية والتهاب القولون والشعور بالتقلصات المؤلمة قبل وبعد الأكل.

كيف اعرف ان عندي ضعف في المناعة؟

مؤشرات نقص المناعة في الجسم هو الإصابة بالعدوى المتكررة، فعندما يكون جهاز المناعة سليم فلا يكون عرضة للأمراض، لذلك عليك بالإهتمام بتناول الأطعة والمشروبات الطبيعية المفيدة، ومن مشروبات أعشاب الوقاية من نزلات البرد: