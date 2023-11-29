تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الإستقرار داخل المصانع والشركات وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 41500 جنيه ووصل سعر أسمنت المصلح إلى 2000 جنيه. أسعار الحديد جاءت اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد عطية 39200 جنيه حديد المراكبي 39500 جنيه حديد الكومي 38000 جنيه حديد المصريين 39500 جنيه حديد العشري 39000 جنيه حديد المعادي 38500 جنيه حديد مصر ستيل 3900 جنيه حديد بشاي 41000 جنيه حديد سرحان 38000 جنيه أسعار الأسمنت اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت كالتالي: وصل أسمنت النصر اليوم إلى 1940 جنيه.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1950 جنيه.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 2000 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المقاوم ما بين 1970 و 2160 جنيه.

وصل سعر الأسمنت الأبيض اليوم ما بين 3500 و 3600 جنيه.

تم تسجيل سعر أسمنت المخلوط ما بين 1320 و 1400 جنيه.

وصل سعر أسمنت الفهد إلى 2050 جنيه.

وصل سعر أسمنت المعلم إلى 1940 جنيه.

بلغ سعر أسمنت السهم نحو 1940 جنيه.

وصل سعر أسمنت المصري إلى 2080 جنسه.

بلغ سعر أسمنت الممتاز نحو 2170 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المهندس نحو 2250 جنيه. جاءت كالتالي:

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