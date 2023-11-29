تراند اليوم : تعرف على فوائد الجزر الصحية

الجزر هو نوع من النباتات الجذرية له الكثير من الألوان، وقد يحتوي على كثير من الفيتامينات التي تعمل على تدعيم صحة جسم الإنسان وأيضا يكون أصله في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وقد ينتشر في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الإغريق هما أول من عرفوا فوائد الجزر.

فوائد الجزر

له العديد من الفوائد ومنها:

يعمل على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يحمي الجسم من أمراض السرطان.

يعمل على تحسين وظائف الرئتين.

يخفف أمراض السكر.

يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة.

يحافظ على جهاز المناعة.

يحافظ على صحة الجلد.

يعمل على تحسين الرؤية ويحافظ على صحة العيون.

يعمل على خفض الكوليسترول.

يساعد على تصحيح عيوب الحمض النووي.

الفيتامينات التي توجد في الجزر

يحتوي الجزر على العديد من الفيتامينات ومن أهمها فيتامين أ و ج وقد يحتوي أيضا على مواد غذائية ومنها الطاقة والكربوهيدرات والبروتينات والسكر ويحتوي على معادن ومنها الكالسيوم والمغنسيوم والزنك والحديد.

أضرار الجزر

بالرغم من فوائده الكثيرة إلا أنه له بعض الأضرار ومنها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع انزيمات الكبد وأيضا الاصابة بسمية فيتامين أ وحدوث تغيير في لون الجلد.