تراند اليوم : موعد معرض شتاء الدوحة التجاري ٢٠٢٣ في إنطلاق النسخة الجديدة

مع بداية فصل الشتاء، تستعد مدينة الدوحة لاستقبال أحد أبرز الأحداث التجارية والترفيهية في المنطقة، معرض شتاء الدوحة، فهو المعرض الذي يعكس روح التجارة والبيع في العاصمة القطرية خلال هذا الوقت المميز.

موعد معرض شتاء الدوحة التجاري

يمتد معرض شتاء الدوحة التجاري في دورته القادمة من 27 نوفمبر حتى 13 ديسمبر ٢٠٢٣، وهو يعتبر فرصة رائعة للزوار والمشاركين لاستكشاف مجموعة واسعة من المعروضات والفعاليات التي تتنوع بين المنتجات التجارية والثفافة والفنية.

أين يقام معرض شتاء الدوحة

يبدأ هذا الحدث المهم بالفترة بين 27/11 إلى 12/13 ليستمر لمدة أسبوعين وثلاثة أيام من شهر ديسمبر المقبل؛ حيث سيفتتح رسميا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات.

لماذا تختار معرض شتاء الدوحة