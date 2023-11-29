تراند اليوم : وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل فورا في صيدليات العزبي

مجموعة صيدليات العزبي تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من الخريجين، للعمل فورًا بفروع الإسكندرية وأسوان وكوم أمبو والمنصورة وأجا وميت غمر والسنبلوين وطنطا وكفر الزيات والزقازيق ومنيا القمح وبلبيس وفاقوس وشبين الكوم، ونستعرض الآن على مصر فايف على تفاصيل الوظائف والشروط وطرق التقديم كالتالي:

وظائف صيدليات العزبي

مطلوب مساعدين صيادلة، أدوية وتجميل.

مطلوب موظفين خدمات امن ونظافة.

مطلوب دليفري ويشترط امتلاك ماكينة ورخصة سارية.

الشروط المطلوبة:

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 45 سنة، كما أعلنت الشركة قبول الصيادلة المكلفين، وتوافر خبرة لا تقل عن 6 أشهر في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، وان يكون حسن المظهر ويمتلك مهارات البيع وخدمة العملاء، كما يشترط تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، والعمل بالورديات.

وظائف أخرى: –

وتوفر صيدليات العزبي للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز شهرية وأرباح نصف سنوية، وزيادات سنوية، كما توفر دورات تدريبية واجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة، ودورات تدريبية متميزة.

للتقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة بصيدليات العزبي يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف صيدليات العزبي“، وللاستفسار يرجى الاتصال بالمجموعة على الأرقام التالية/ واتس آب: 01146000358 – 01111952991 – 01123414040