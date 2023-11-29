تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم الأربعاء

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شهدت أسعار الدولار حالة من الإستقرار مقابل الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
جاءت كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي:
تم تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
ببلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي:
بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في كريدي أجريكول:
وصل سعر الدولار فيه إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي:
وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
تم تسجيل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 50.96 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.
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