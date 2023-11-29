تراند اليوم : أسعار الذهب اليوم 29 نوفمبر 2023

ارتفعت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2810 جنيه للبيع و 2800 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2408.5 جنيه للبيع و 2400 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1204.25 جنيه للبيع و 1200 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1605.75 جنيه للبيع و 1600 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: سعر الذهب عيار 14: تم تسجيل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 1873.25 جنيه للبيع و 1866.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: تم تسجيل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية إلى 2943.75 جنيه للبيع و 2933.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة المصرية اليوم إلى 3211.5 جنيه للبيع و 3200 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 22480 جنيه للبيع و 22400 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا بلغ سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم نحو 2044 دولار للبيع و 2043 دولار للشراء. بلغ سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم نحو 2044 دولار للبيع و 2043 دولار للشراء.

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