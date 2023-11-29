تراند اليوم : فوائد شرب زيت الزيتون للصحة العامة.. منها فقدان الوزن والتقليل من خطر أمراض القلب

أثبتت العديد من الدراسات فوائد شرب زيت الزيتون وأهمية هذا المشروب في علاج الكثير من الأمراض، حيث كان يتم استخدام هذا المشروب قديمًا في علاج أمراض القلب المزمنة، وعلاج بعض الاضطرابات التي تحدث في الجهاز الهضمي، حيث نجد أكثر من طريقة يمكن استخدامها لتناول زيت الزيتون.

فوائد شرب زيت الزيتون

عند المداومة على تناول ملعقة من زيت الزيتون كل يوم، فإن هذا يؤدي إلى حصولك على فوائد عديدة للجسم بوجه عام، لابد من معرفتها والاهتمام به، حيث يقلل من خطر الزهايمر، والوقاية من أمراض القلب، وكذلك لها فائدة لصحة المرأة وفي التخسيس وفقدان الوزن الزائد، ومن فوائده التالية:

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت الزيتون يوميا؟

يتميز باحتوائه على مادة “البوليفينول” كمضاد للأكسدة فبالتالي يخفف من الالتهاب.

كما يتميز بأن زيت الزيتون يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضارة، ويزيد من الكوليسترول الجيد في الجسم.

يساعد في فقدان الوزن

يساهم في تقليل وزن الجسم، وذلك بسبب احتوائه على “حمض الأوليك”.

الذي أثبت أن له دور فعال في خسارة الوزن.

يعمل على ضبط معدل السكر في الدم

يتميز بأنه يعمل في الحفاظ على توازن السكر في الدم، وذلك عن طريق دوره الفعال في منع حدوث انخفاض أو ارتفاع في مستويات السكر في الدم، قد تسبب فيما بعد بعض الأمراض عند إهمال علاجها.

يعزز من صحة المرارة

يتميز بأن له دور مميز في تحفيز الجسم على إنتاج العصارة الصفراء التي تمنع حدوث الإصابة بالحصوات.

فوائد شرب زيت الزيتون للمعدة

تناول زيت الزيتون كل يوم مفيد للرجال، كما يساعد في الحصول على عدة فوائد أبرزها التالي:

يساعد الجسم في القضاء على الجذور الحرة التي قد تحدث في المستقبل مرض السرطان.

وقد أكدت دراسات أن تناول زيت الزيتون قبل النوم يعمل على منع الإصابة بسرطان القولون.

يعالج مشكلة الإمساك، وذلك لأنه يتميز باحتوائه على عناصر غذائية وألياف تساعد في تلين الأمعاء مما تسهل عملية خروج البراز.

وبوجه عام فإن فوائد شرب زيت الزيتون تعالج كافة اضطرابات الجهاز الهضمي.

طريقة استخدام زيت الزيتون

يمكن استخدام زيت الزيتون بأكثر من طريقة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منه، أكثر الطرق الشائعة التالي: