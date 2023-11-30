تراند اليوم : رسميًا.. إطلاق Meizu 21 مع شريحة SD8 Gen 3 وكاميرا بدقة 200 ميجابكسل وحلقة RGB LED والمزيد

عقدت شركة Meizu مؤتمرها لخريف 2023 في الصين اليوم، وفي هذا الحدث، قامت الشركة بالكشف عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة المسمى Meizu 21، وهذا الجهاز يحتفظ بالتصميم العام عن سابقه مع بعض التغييرات البسيطة، ويأتي مدعومًا بأحدث شريحة رئيسية من شركة كوالكوم، كما تحصل الكاميرا على ترقية وكذلك البطارية، الجهاز بشكل عام، يأتي مع العديد من التحسينات مقارنة بطراز الجيل الأخير ، دعونا نستعرض كل ما تقدمه العلامة التجارية في هذا الهاتف الرائد من ميزات ومواصفات والسعر.

Meizu 21

مواصفات Meizu 21

سعر Meizu 21

تتضمن قائمة أسعار ميزو 21 الأسعار التالية في الصين:

تكوين ذاكرة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين داخلي (حوالي 480 دولارًا أمريكيًا)

متغير 12 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 520 دولارًا أمريكيًا)

متغير 12 جيجابايت + 512 جيجابايت (حوالي 565 دولارًا أمريكيًا)

يمكن الاستفادة من المنتج بخيارات الألوان: الأسود، والأخضر والأبيض، والأرجواني، وهو متاح حاليًا للطلب المسبق وسيتم طرحه للبيع بدءًا من 5 ديسمبر.