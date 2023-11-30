تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الليمون مع الماء كل يوم؟

العديد من الأشخاص تكون بداية يومهم بتناول الماء بالليمون، حيث أنها تساعد على إنقاص الوزن بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي تقدمها لصحة الجسم، فأن الماء بالليمون من المشروبات المنعشة كما أن هذا المشروب مرتبط ارتباطًا بأنظمة الغذاء القلوي، مما يشير إلى أن تناول الأطعمة القلوية يعتبر من الأطعمة المتوازية لدرجة الحموضة وتساعد بالإصابة بالعديد من الأمراض، وسوف نوضح لكم ماذا يحدث لجسمك إذا شربت الليمون مع الماء كل يوم؟

يدعم نظام المناعة الصحي

أن الليمون يحتوي على العديد من الفيتامينات، لذلك فأنه مفيد للغاية عند تناول الماء بالليمون أثناء موسم البرد والإنفلونزا، لأن كل حبة ليمون تحتوي على 18 مجم من فيتامين C ويحتاج الجسم الفيتامين لمقاومة العديد من الأمراض.

وعند تناول الشخص كوب من الماء بالليمون في الصباح فأنه يعزز مناعة الجسم، وذلك يعني أن كوباً واحداً في اليوم يلبي 100% من أحتياجات الجسم، ولكن يجب أن تبدأ يومك بجميع العناصر الغذائية المهمة الأخري.

يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المرئ

يعتبر الليمون من الأحماض وتتراوح درجة الحموضة به من بين أثنين إلى ثلاثة، وذلك يعد غير صحي للذين ليدعم ارتجاع حمض لأنها تؤدي لحدوث حرقان في المعدة، بالإضافة إلى تهيج الحلق الملتهب.

يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلي

السيترات عبارة عن ملح موجود في حامض الستريك يتحد مع الكالسيوم للمساعدة في منع حصوات الكلى، وتعتبر ثمار الحمضيات وعصائرها من المصادر الطبيعية التي تحتوي على السيترات الغذائية، ولذلك يعتبر الماء بالليمون يحتوي على نسبة كبيرة من أملاح حصوات الكلى.

يحافظ على رطوبة الجسم

أن تناول الماء بالليمون مفيد للجسم لأن يجب تناول كمية مناسبة في اليوم من الماء وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو الإمساك أو الدوخة فأنها تكافح كل هؤلاء الأمراض.

تحسين ضغط الدم

أن الليمون يحتوي على الفلافونويد فريد والذي يطلق عليه اسم “هسبريدين” وهو المادة التي تحسن من ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.