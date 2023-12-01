تراند اليوم : النصائح السبع للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء

أكدت العديد من الدراسات العلمية ، على وجود علاقة وطيدة بين برودة الطقس ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وكذلك السكتات الدماغية ، وبالأخص في وجود عوامل أخرى مساعدة للإصابة بهذه الأعراض مثل التدخين وقلة الراحة، وعدم الإنتظام على ممارسة الرياضة ، وكذلك إرتفاع مستويات الكوليسترول ،وإرتفاع ضغط الدم ، والإصابة بمرض السكر .
النصائح السبع لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية
نعرض عليكم أهم النصائح لتجنب مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية ، وذلك وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها جمعية القلب الأمريكية وهي كالتالي :
أولاً : الإقلاع عن التدخين :
التدخين يشكل خطر كبير على القلب ، حيث له عامل في الإصابة بأمراض القلب الشريانية خلال أول خمس سنوات من بداية التدخين ، ولكن عند إتخاذ القرار الصحيح بالإقلاع عنه يستمر معدل الخطر في التناقص بشكل ملحوظ .
ثانياً : الإهتمام بممارسة الرياضة :
تشكل الرياضة بشكل عام سبب أساسي في تقوية عضلة القلب ، وكذلك تعمل على خفض نسبة الكوليسترول ، والحفاظ على المعدلات الطبيعية لضغط الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم .
ثالثاً : الوزن الزائد :
تعتبر السمنة أو الوزن الزائد ، من أهم المخاطر التي تؤثر على صحة القلب ، حيث أنها تكون من العوامل الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية ، لذا عزيزي القاريء إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فيجب عليك إتباع نظام غذائي صحي لفقدان الوزن مع إتباع النقطة السابقة وهي ممارسة الرياضة بشكل منتظم .
رابعاً : الحفاظ على نسب السكر في الدم :
إذا كنت من مصابي مرض السكر أو لا ، فيجب عليك إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات السكر في الدم بشكل متوازن ، حيث أكدت بعض الأبحاث العلمية إنه مع الأشخاص الغير مصابين بمرض السكري عند إرتفاع معدلات السكر في الدم ، يجعلهم عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بنسبة لا تقل عن 30% .
خامساً : الحفاظ على مستوى الكوليسترول :
يؤدي إرتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم ، إلى مخاطر إنسداد الشرايين ، وكذلك الإصابة بالسكتة الدماغية ، والإصابة بالنوبات القلبية ، لذا يجب بشكل ضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي ، والتقليل من الدهون المشبعة ، مع الإهتمام بشكل أساسي بممارسة الرياضة .
سادساً : النظام الصحي المتبع للحفاظ على الكوليسترول ومخاطر زيادة الوزن والسمنة ومرض السكر :
يلعب نوع الغذاء دوراً هاماً للحفاظ على صحة الجسد من مخاطر الإصابة بأمراض كثير مثل زيادة الوزن ومرض السكر ومخاطر النوبات القلبية ، وتعتبر أفضل الأغذية الصحية هي الفاكهة والخضروات الطازجة ، وبالأخص الخضروات الورقية كالخس والجرجير وخلافه والغنية بالألياف والغنية بالبروتينات الخالية من الدهون ، وكذلك الأسماك ، مع تجنب تناول الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة بالسكر أو الملح .
سابعاً : الحفاظ على معدلات ضغط الدم بالجسم :
يؤثر إرتفاع ضغط الدم بشكل مستمر على الإصابة بتصلب الشرايين وعدم قدرتها على العمل بشكل مرن ، مما يجعلك عرض للإصابة بالنوبات القلبية ـ، ويعتبر التدخين من أهم عوامل إرتفاع ضغط الدم وكذلك كثرة تناول الأطعمة المملحة .
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