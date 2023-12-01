تراند اليوم : بذور الكمون… كنز صحي وفوائد عظيمة عند تناوله يوميًا

بذور الكمون من التوابل المهمة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويتميز الكمون برائحته الفريدة والنكهة الغنية، وتتميز بذور الكمون بالعديد من الفوائد، لذلك نجد أنها يتم استخدامها في الطهي والبعض يستخدمها في الطبي البديل لعلاج الكثير من الأمراض، ومن خلال موضوعنا سنوضح لكم أهم فوائد بذور الكمون الصحية.

فوائد بذور الكمون الصحية

أن الكمون يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية، حيث أنه يحتوي على العديد من الفتيامينات والمعادن بالإضافة إلى مضادات الأكسدة ويعد مصدر رائع للحديد وغني بالألياف وفيتامين سي، وفيتامين أي والكالسيوم والمغنسيوم.

يساعد على إنقاص الوزن

أكدت العديد من الدراسات أن تناول بذور الكمون على الريق يومياً يساعد على خسارة الوزن، حيث أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي كما أنه يقلل الشهية ويشعر الشخص بالشبع.

دعم جهاز المناعة

أن بذور الكمون غنية بالفيتامينات والمعادن، ولذلك فهي تساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض.

يساعد في عملية الهضم

إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو من عسر الهضم أو وجود غازات، يمكنك تناول كوباً من بذور الكمون المغلي، فهو يساعد على تخفيف جميع هذه الأعراض.

خصائص مضادات الأكسدة

عند تناول كوب يومي من بذور الكمون فأنها تكافح الإجهاد التأكسدي كما أنها تعزز الصحة العامة، وذلك لأن الكمون يحتوي على مركبات الفلافونويد ومركبات الفينولية المضادة للأكسدة.

خفض مستوى الكوليسترول

أثبتت العديد من الدراسات أن الإنسان عندما يتناول 3 جرام من بذور الكمون المغلي بشكل يومي ساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي، كما أنه يعمل على خفض البروتين الدهني أو ما يمس بالكوليسترول الضار ويخفض الدهون الثلاثية.

أضرار الإفراط في تناول بذور الكمون

تعد بذور الكمون من البذور الأمانة والصحية للتناول، ولكن عند الأفراط في تناولها قد يسبب لبعض الأشخاص الحساسية ومن أهمها إزعاج الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى كانت سيدة حامل ترغب في تناوله يجب أن تستشير أولاً أخصائي الرعايو الصحية حتى لا يؤثر على الرحم سلباً.