تراند اليوم : هذا ما يمكن أن يفعله شرب الكثير من القهوة لجسمك

القهوة رائعة، لكن شرب الكثير منه يمكن أن يؤثر على صحة القلب والمثانة ودورة النوم وغير ذلك الكثير، لذك يجب أن نكون صارمون للغاية بشأن الكافيين، وكل ذلك بفضل دراسة نشرت في مجلة Current Neuropharmacol والتي تؤكد أن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة، ولا ينتهي الأمر هنا، حيث تسرد الدراسة أيضًا كيف يمكن أن يؤدي تناول الكافيين باعتدال إلى القلق وخفقان القلب ومشاكل في المعدة ومشاكل في النوم أيضًا.

ما مدى ضرر الكافيين إذا لم يتم تناوله باعتدال؟

تشير دراسة نشرت في مجلة The Oncotarget إلى أن شرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة يوميًا على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب – ببساطة نوبة قلبية، ولكن هذا ليس كل شيء، فإن تناولك اليومي يمكن أن يحدث بعض الضرر أيضًا قد يشمل ما يلي:

يمكن أن تسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي

هل لاحظت كيف أن شرب القهوة في الصباح يسهل حركات الأمعاء؟ حسنًا، تناول الكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يسبب لك الإسهال والارتجاع الحمضي.

يمكن أن يؤثر الكافيين أيضًا على ضغط الدم

يحفز الكافيين الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أن هذه الارتفاعات في ضغط الدم مؤقتة وليس لها تأثير كبير على الأفراد الأصحاء، إلا أن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يحدّوا من تناول الكافيين.

الكافيين يمكن أن يؤدي إلى سلس البول

بصرف النظر عن أنه يجعلك تتبرز أكثر، فإن تناول الكافيين يمكن أن يجعلك تتبول أكثر، وذلك لأن الكافيين يعمل كمدر للبول خفيف، في حين أنه لا يوجد دليل ملموس على أن الجفاف ناجم عن ذلك، فقد ربطت دراسة بين هذه الرغبة المستمرة في التبول بسبب تناول الكثير من القهوة وسلس البول لدى النساء.

يمكن أن تجعلك متعبًا ومرهقًا

نحن نعرف ما تفكر فيه: ” لكنني أشرب القهوة لأشعر بمزيد من النشاط عندما أشعر بالتعب”، نعم ولكن يجب أن تعرف زيادة الطاقة التي يوفرها الكافيين مؤقتة، لذلك، بمجرد أن يختفي هذا التأثير، تميل إلى الشعور بالاستنزاف، ومن منكم يمكنه القتال بالمزيد من القهوة، والدخول في حلقة مفرغة، وخمن ماذا يحدث أيضًا عندما تشرب الكثير من القهوة؟ الأرق، والذي بدوره يمكن أن يجعلك أكثر تعبًا وإرهاقًا.

ما هو الحد الأدنى لشرب القهوة؟

القهوة رائعة، ومن المسلم به أنه يمكن أن يمنحك القوة والطاقة اللازمة ليومك، لكن الكثير من أي شيء، يعد أمرًا سيئًا بالنسبة لك، لذا، قلل من تناولك إلى كوب أو كوبين يوميًا واستمتع بفوائده.