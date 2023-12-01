تراند اليوم : الجوافة مصدر غني للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.. لكن احذر من تناولها بزيادة

الجوافة هي فاكهة لذيذة ومغذية تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تحتوي الجوافة على العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة، فهي مصدر جيد للفيتامينات C و A و K والألياف الغذائية، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ولكنها قد تسبب بعض الأضرار في حالات معينة، في هذا المقال، سنتعرف على فوائد الجوافة وأضرارها بالتفصيل.

فوائد الجوافة الصحية

تقوية الجهاز المناعي: تحتوي الجوافة على كمية عالية من فيتامين C، وهو عنصر غذائي أساسي لجهاز المناعة القوي، الذي يعزز من مناعة الجسم ويحميه من العدوى والالتهابات، ويساعد على تكوين الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والأنسجة المتصلة.

تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي : تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الجوافة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، مما يحافظ على الجهاز الهضمي.

حماية البشرة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي وصحة العين: تحتوي الجوافة على فيتامين A، الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة العينين، كما أنه يساهم في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي والهضمي.

تعزيز صحة العظام: يساعد فيتامين K الموجود في الجوافة على تحسين امتصاص الكالسيوم، مما يساعد على الحفاظ على صحة العظام.

كما تحتوي الجوافة على مادة الليكوبين، والتي تعد من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، والتي تسبب أضرارا للخلايا والأنسجة، حيث تساعد على خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

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