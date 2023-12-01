تراند اليوم : رسميًا إطلاق Honor X7b مع كاميرا بدقة 108 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعر 249 دولارًا فقط

يصادف اليوم إطلاق هاتف Honor X7b، وهو الهاتف الذي يبرز باعتباره أكثر العروض ملائمة للميزانية من العلامة التجارية على الساحة العالمية، على الرغم من سعره المعقول، فإن هذا الجهاز يتميز ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا رئيسية هائلة بدقة 108 ميجابكسل، ومجموعة شرائح Snapdragon 680 الفعالة ، والآن تابع القراءة لمزيد من التفاصيل وما تقدمه العلامة التجارية هونر من مواصفات وميزات في هذا الهاتف.

Honor X7b

المواصفات والميزات الرئيسية

تم تحسين شريحة Qualcomm الموجودة في X7b لشبكات LTE، مما يعني أن الهاتف يعمل حصريًا على شبكة 4G.

تتميز شاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة واضحة تبلغ 1080 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز، وهي معتمدة من TUV Rheinland لتقليل التعرض للضوء الأزرق، وتحتوي الشاشة، وهي عبارة عن لوحة مسطحة بها ثقب واحد، على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

على الجانب الخلفي للجهاز يظهر ثلاث كاميرات مرتبة بدقة على دائرتين أسودتين بارزتين، يتميز المستشعر الأساسي بدقة مذهلة تبلغ 108 ميجابكسل، تكملها عدسة f/1.8، يرافق هذه القوة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل f / 2.2 وكاميرا أساسية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة للتصوير الكلي.

مما لا شك فيه أن الميزة البارزة في هاتف Honor X7b هيبطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة ، تتيح هذه القوة ما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو، و24 ساعة من تصفح الوسائط الاجتماعية، أو 69 ساعة رائعة من بث الموسيقى دون انقطاع، وأصبح الشحن سهلاً للغاية من خلال منفذ USB-C، حيث يدعم سرعات تصل إلى 35 وات باستخدام محول Honor SuperCharge.

يوفر طراز X7b تكوينات إما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل MagicOS2، وهو إصدار مخصص من Android 13، ويضمن تجربة سلسة وسهلة الاستخدام.

من حيث الجماليات، يتوفر هاتف Honor X7b بثلاثةألوان جذابة وهي الفضي، والأخضر الزمردي، والأسود منتصف الليل.

وبالنسبة للسعر،فإن السعر الرسمي هو 249 دولارًا (229 يورو)، والجدير بالذكر أن الأسعار الفعلية قد تختلف قليلاً اعتمادًا على السوق.

في الختام، يثبت جهاز Honor X7b أن القدرة على تحمل التكاليف لا تعني التنازل عن الميزات الأساسية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين المهتمين بالميزانية والذين يبحثون عن هاتف ذكي موثوق به ومليء بالميزات.