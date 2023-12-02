تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟.. طبيب تغذية يفجر المفاجأة

بدأ فصل الشتاء وكثير من ربات البيوت بدأت تفكر في أكلات مناسبة لتشهر الجسم بالدفئ وتكون مفيدة في نفس الوقت، ومن أهم هذه الأكلات هي شوربة الكوارع والتي تعد رائعة لتدفئة الجسم بالإضافة إلى أنها شهية ولذيذة وهي من الأكلات المصرية وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة والتي سنتعرف عليها سوياً خلال موضوعنا اليوم.

فوائد شوربة الكوارع لصحة الجسم

أكد أحد متخصصي التغذية بأن شوربة الكوارع من الأطعمة المفيدة للجسم والتي تعد المفضلة لدي العديد من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء، وذلك لأنها تشعر الجسم بالدفئ.

فأن الكوارع تحتوي على الكثير من البروتينات والدهون والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى المعادن والسعرات الحرارية العالية، ومن أهم فوائد شوربة الكوارع كالتالي:

أن الكوارع من الأكلات التي تعتبر مفيدة للبشرة والتي تحمية من ظهور تشققات وتظل دائماً نضرة ومشرقة.

من أهم أنواع الشورب التي يتم تناولها في فصل الصيف وتساعد على التدفئة.

الكوارع غنية بالعديد من العناصر الضرورية للجسم مثل (الفوسوفر، الحديد، الكالسيوم، اليود، البوتاسيوم، الجلكوزامين، الماغنسيوم، الكولاجين، الجلاتين).

شوربة الكوارع غنيه بالعديد من الفيتامينات الضرورية للجسم ومن أبرزها (B6 وB12 وD وK وA وE).

كما أن شوربة الكوارع تحافظ على المعدة من الإصابة بالقرحة والالتهابات وتجعلها مبطنة بالكولاجين الطبيعي.

غنية بالألياف مما يساعد الجهاز الهضمي والأمعاء على التخلص من السموم الموجودة بالجسم.

تحتوي على الفيتامينات المهمة لصحة العظام والتي تحافظ عليه من الإصابة بهشاشة العظام وخشونة المفاصل.