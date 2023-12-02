تراند اليوم : إعرف مكان لجنتك الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة المصرية بالرقم القومي

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أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات ، برئاسة المستشار حازم بدوي ، عن إمكانية الإستلام على مكان اللجنة الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة المصرية ، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات ، من خلال كتابة الرقم القومي الخاص بك وسوف تحصل على مكان لجنتك الإنتخابية ، وذلك تسييراً على المواطنين .
كيف أستعلم عن لجنتي الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة ؟
فيما يلي سوف نعرض عليك الشرح بالصور ، عن كيفية الإستعلام عن لجنتك الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة المصرية .
أولاً : قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات www.elections.eg
ثانياً : بعد الدخول على الرابط سوف يظهر لك الموقع الإلكتروني وفقاً للصورة المعروضة ، وسوف تقوم بالضغط على زر “إستعلم عن موقفك الإنتخابي” .
ثالثاً : سوف تظهر لك الصفحة التالية ، والتي يمكنك من خلالها كتابة رقم القومي المكون من 14 رقم .
وقامت الهيئة الوطنية للإنتخابات المصرية ، وذلك من خلال موقعها الرسمي بإطلاق قاعدة البيانات الخاصة بأماكن الإنتخابات التي سيقوم المواطنين بالإدلاء بأصواتهم ، حيث يتيح لك الموقع الإستعلام عن مقرك الإنتخابات وأحقيتك في الإدلاء بصوتك من عدمه ، وذلك من خلال رقمك القومي المكون من 14 رقم .
وتشمل قاعدة البيانات على الموقع أسماء وعنوانين جميع المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية ، مع عرض كافة البيانات الخاصة بمكان الإنتخاب الذي يقوم المواطن بالإدلاء بصوته فيه ، لإنتخابات الرئاسة المصرية .
وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت .
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