تراند اليوم : كم ينزل رجيم الصيام المتقطع في الأسبوع “أعتني برشاقتك” لخسارة الوزن الزائد

أضع لكم تجربتي مع رجيم الصيام المتقطع الذي وجدته مناسب لحالتي، فانا أحتاج إلى خسارة وزن زائد يصل إلى 20 كيلو، ونظام الصيام المتقطع وجدت به فوائد صحية مرتبطة بالرجيم الذي يستمر نحو 16 ساعة يوميًا، ففيه يتم الصيام مدة 16 ساعة، ثم تناول الطعام في فترة 8 ساعات ووجدتني خسرت نحو 3 كيلو بالأسبوع، وفي الشهر نحو 12 كيلو، للوصول للوزن المثالي المطلوب.

تجربتي مع رجيم الصيام المتقطع

رجيم الصيام المتقطع مدته تختلف بحسب اختيار للمدة، فالبعض يختار نظام الصيام 12 ساعة أو صيام 16 ساعة، وهذا الرجيم من تجربتي يعني الامتناع عن تناول الطعام مدة 16 ساعة مع تناول الماء في فترة محددة كل يوم أو لمدة أسبوع، ويمكنك التبديل بصيام يوم والاكتفاء بوجبة صغيرة، ثم اليوم التالي تنازل الغذاء عادي، مع الانتباه لما تتناوله من أطعمة فلابد من الابتعاد عن النشويات والسكريات لحرق الدهون بالجسم.

ما هي فوائد الصيام المتقطع؟

رجيم الصيام المتقطع يعمل على زيادة هرمون النمو مما يتسبب في خسارة الدهون.

يقلل من الأنسولين بالجسم ويتسبب في خسارة الدهون المخزنة.

يعمل على الإصلاح الخلوي للجسم بإزالة البروتينات المتراكمة في الخلايا.

يساعد في إنقاص الوزن والدهون المتراكمة في البطن والأرداف.

يقي من السكري، حيث يخفض مستوى السكر في الدم ما بين 3-6%.

الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وكذلك الوقاية من السرطان.

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ما هو الأكل المسموح في الصيام المتقطع؟

المبتدئين في نظام رجيم الصيام المتقطع عليهم تقسيم الوقت باتباع فترات ما بين الصوم والإفطار وفق الطريقة التي تقوم باستخدامها سواء صيام 16 ساعة وإفطار 8 ساعات أو يوم ويوم، أو نظام يومان صيام و5 أيام تناول الطعام بشكل طبيعي، ويفضل مع اختيار رجيم الصيام هذا أن تتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والخالية من الدهون ، مع الإكثار من الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف، ويمكنك تناول الفواكه مثل الفراولة- الخوخ- المشمش- البرقوق- التفاح.

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كم كيلو ينزل الصيام المتقطع في اسبوع؟

يمكنك مع رجيم الصيام المتقطع خسارة 2- 3 كيلو في الأسبوع الواحد، حيث تجد نتيجة سريعة باتباع هذا النظام عن باقي أنظمة الرجيم الأخرى، ويمكنك الوصول خلال الشهر إلى إنقاص الوزن ما بين 10- 12 كيلو، وذلك بسبب خسارة الدهون في الجسم، وستجده نظام غذائي لحرق دهون البطن والخصر.

صيام ١٦ ساعة كم ينزل؟

الرشاقة حلم كل من النساء والرجال للظهور بمظهر لائق وجذاب، حيث تعاني النساء والرجال من زيادة الوزن والذي يسبب في معاناة الجسم سواء بزيادة الترهلات ببعض المناطق، أو تعب العظام، وكما بينا فإن رجيم 16 ساعة مفيد جدا وتستطيع خسارة ما بين حوالي 2 كيلو إلى 3 كيلو من الوزن في بداية التجربة في اسبوع.