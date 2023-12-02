تراند اليوم : نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء.. كيف أحافظ على بشرتي من الجفاف؟

في فصل الشتاء يحدث جفاف للبشرة لذلك تحتاج إلى ترطيب وعناية خاصة، لهذا نقدم لكم نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء، حيث تهتم المرأة بالبحث عن كيف أحافظ على بشرتي من الجفاف؟ لأنه الفصل الأكثر قسوة على البشرة مقارنًة بباقي فصول السنة، وقد لا تكون نتيجة إهمال البشرة في فصل الشتاء جيدة على الإطلاق، لأن درجة الحرارة الباردة تسبب الجفاف للبشرة مما يشكل إزعاج كبير لدى كافة الفتيات بالرغم من اختلاف أنواع البشرة، ونهتم في هذا المقال أن نوضح تعليمات مفيدة للعناية بالبشرة طوال فترة الشتاء.

نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء

توجد نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء عديدة، ومعرفة كيف ارطب بشرتي في الشتاء، بمجرد الالتزام بتطبيقها سوف تجد كل سيدة فارق إيجابي كبير في بشرتها،وهذا هو الهدف الأسمى التي تسعى إليه كافة النساء، ومن ضمن أهم تلك النصائح هي استعمال غسول لا يحتوي على أي عطريات ؛ وذلك لأن العطور لها تأثير سلبي يظهر بشدة على نوعية البشرة الجافة ،كما أنها من الممكن أن تتسبب في ظهور الحساسية بالجلد، وننصح بذلك أن يقع اختيارنا دومًا على غسول خالي من العطور.

كيف أحافظ على بشرتي من الجفاف؟

يعد استخدام المياه الباردة بدلًا من الماء الساخن من أهم نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء.

البشرة تستفيد بشكل كبير من الماء البارد لدوره في غلق مسامها وبذلك منع الحساسية التي قد تحدث نتيجة المسام المفتوحة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن الماء الساخن له آثار سلبية عديدة على البشرة من ضمنها أنه يسبب جفافها بشكل ملحوظ .

كما أن استعمال الماء الساخن قد يسبب تقشير البشرة أيضًا.

كيف احمي بشرتي من الجفاف في فصل الشتاء ؟

توجد المزيد من نصائح لحماية البشرة في فصل الشتاء يمكن القيام بها بشكل يومي دون تكلفة أو عناء: