تراند اليوم : تسريبات سلسلة Samsung Galaxy S24 تكشف عن التصميم والمواصفات وتحسينات تبديد الحرارة

من المرجح أن يتم الكشف عن سلسلة Samsung Galaxy S24 المرتقبة من سامسونج في منتصف يناير 2024، ومع ذلك، بفضل العروض الرسمية المسربة، التي نشرتهاWindows Report ، تم الكشف عن ميزات السلسلة المكونة من هواتف Galaxy S24 و+ Galaxy S24 وGalaxy S24 Ultra بكل مجدها، كما أنها توفر نظرة ثاقبة حول المواصفات الكاملة لهذه الهواتف الذكية. مواصفات ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra كما هو متوقع، سيكون هاتف Galaxy S24 Ultra هو الطراز الأفضل في التشكيلة القادمة، حيث سيحتوي الهاتف على إطار مربع بجوانب مسطحة تقريبًا وشاشة مسطحة، وسيأتي بأربعة ألوان: أسود تيتانيوم، ورمادي تيتانيوم، والبنفسجي تيتانيوم، وأصفر تيتانيوم.

سيتم تشغيل S24 Ultra بواسطة معالجSnapdragon 8 Gen 3 وسيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وستشمل خيارات التخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

لمعالجة المخاوف المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، أفادت التقارير أن سامسونج قامت بدمج أنظمة تبديد حرارة غرفة بخار أكبر بكثير في سلسلة Galaxy S24، وسيحصل هاتف Galaxy S24 Ultra على أكبر تحسين من خلال نظام تبريد غرفة بخار أكبر بمقدار 1.9 مرة من النظام الموجود في Galaxy S23 Ultra.

وبالمثل، يستمر الهاتف في تزويد أربع كاميرات في الخلف: مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.

سيحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra أيضًا على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بفضل أحدث التطورات في هذا المجال.

سيتم أيضًا الترقية إلى Wi-Fi 7، وستوفر جميع الطرز الثلاثة اتصال 5G وBluetooth 5.3 ومنفذ USB من النوع C.

من ناحية البطارية، سيحتفظ Galaxy S24 Ultra بنفس سعة البطارية البالغة 5000 مللي أمبير في الساعة مثل سابقتها، إلى جانب الشحن السريع بقدرة 45 وات. فيما يلي قائمة بالمواصفات الكاملة التي تمت مشاركتها بواسطة WindowsReport لجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra. الشاشة 6.8 بوصة بدقة + QHD معدل التحديث ما يصل إلى 120 هرتز المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث كاميرا سيلفي 12 ميجابكسل (بكسل مزدوج للتركيز البؤري التلقائي) الكاميرا الرئيسية 12 ميجابكسل (عريضة للغاية) 200 ميجابكسل (عريضة) 10 ميجابكسل (Tele 1، 3x) 50 ميجابكسل (Tele 2، 5x) التخزين الداخلي 1 تيرابايت/512 جيجابايت/256 جيجابايت رام 12 جيجابايت بطارية 5,000 مللي أمبير شحن فائق السرعة 2.0 شحن لاسلكي سريع 2.0/PowerShare لاسلكي الاتصال بلوتوث 5.3، واي فاي 7، نطاق واسع للغاية الحماية درع كورنينج غوريلا أو تيتانيوم مواصفات + Galaxy S24/S24 سيحتوي هاتفي Galaxy S24 و+ Galaxy S24 على حواف رفيعة للغاية ومتناظرة، وعلى عكس S24 Ultra، قد لا يحصلان على تشطيب التيتانيوم، وستكون خيارات الألوان هي الأصفر العنبري، والبنفسجي الكوبالت، والرمادي الرخامي، والأسود العقيقي.

سيأتي +S24 و S24 أيضًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ومع ذلك، فإن بعض إصدارات Galaxy S24 وGalaxy S24+ ستستخدم مجموعة شرائح Exynos 2400 في بعض البلدان.

هناك أيضًا تحسينات في درجات الحرارة لنماذج القياسية، حيث يتميز هاتف Galaxy S24 بغرفة بخار أكبر بمقدار 1.5 مرة مقارنة بسابقه، بينما يتميز هاتف +Galaxy S24 بنظام غرفة بخار أكبر بمقدار 1.6 مرة.

علاوة على ذلك، يحتوي هاتف Galaxy S24 على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير مع شحن بقوة 25 واط، بينما يحمل هاتف +Galaxy S24 بطارية أكبر تبلغ 4900 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. فيما يلي المواصفات المسربة مرة أخرى لهاتفي Samsung Galaxy S24 و+ Galaxy S24: الواصفات Samsung Galaxy S24 + Samsung Galaxy S24 الشاشة 6.2 بوصة بدقة + FHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز 6.7 بوصة بدقة + QHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز المعالج إكسينوس 2400 سناب دراجون 8 الجيل الثالث البطارية 4000 مللي أمبير مع شحن سريع للغاية بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع Super Fast 2.0 الكاميرا الرئيسية 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، 50 ميجابكسل (عريضة)، 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي مع تقريب بصري يصل إلى 3x) 12 ميجابكسل (عريضة جدًا) 50 ميجابكسل (عريضة) 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي مع تقريب بصري يصل إلى 3x) كاميرا سيلفي 12 ميجابكسل 12 ميجابكسل رام 8 جيجا 12 جيجابايت التخزين الداخلي 512/256/128 جيجابايت 512/256 جيجابايت الاتصال بلوتوث 5.3، واي فاي 6E بلوتوث 5.3، واي فاي 7 (مشاع)

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