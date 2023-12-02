تراند اليوم : وزارة الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات من الخريجين.. تعرف على الشروط وموعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، بالإضافة إلى خرجي المعاهد والمدارس الفنية الصناعية، للعمل فورًا بالشركة القابضة للكهرباء وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة لها، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

مطلوب مهندسين كهرباء قوى وميكانيكا قوى واتصالات والكترونيات ومدني ومعماري وكيمياء.

مطلوب مهندس أخصائي حاسبات ونظم معلومات.

مطلوب مهندس كيمياء عامة وخاصة.

مطلوب فنيين تخصصات “كهرباء قوى وميكانيكا قوى وأجهزة تحكم وتشكيل معادن ولحام وتبريد وتكييف ومساحة وكيمياء”.

الشروط العامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

آلا يزيد السن عن 30 عام لوظائف مهندس، وآلا يزيد عن 28 عام للفنيين.

آلا يكون قد سبق الحكم علية في أي عقوبة جنائية أو نخلة بالشرف والأمانة.

أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة من قبل الشركة.

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موعد التقديم على وظائف وزارة الكهرباء

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التقديم على الوظائف المعلنة متاح من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة بالرابط التالي “وظائف كهرباء مصر” ويستمر التقديم لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، على أن ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023.