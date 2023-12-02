تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

مباراة قوية تجمع بين ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي، حيث يستضيف استاد انفيلد معقل الريدز، المباراة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024، حيث يسعى فريق ليفربول إلى مواصلة المنافسة لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، كما يسعى فريق فولهام إلى تحقيق الانتصار للهروب من منطقة الهبوط، وفي السطور التالية نستعرض موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق بث كافة مباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام عبر قنواتها، وقد خصصت قناة beIN Sports HD 1 لبث مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي.

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول وفولهام الأحد 3/12/2023

الساعة الرابعة مساء قناة beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 -2024

شهدت مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي منافسة شرسة، حيث احتل نادي ارسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق مانشستر ستي برصيد 29 نقطة، يليه فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ونستعرض الان جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 – 2024.