تتعدد فوائد بذور المشمس لجسم الإنسان، حيث تحتوي هذه البذور على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الألياف، البروتينات والمعادن، حيث تساهم الألياف في تعزيز عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي، أما البروتينات فهي ضرورية لبناء وإصلاح الأنسجة والعضلات، كما تحتوي على فيتامين E الذي يساهم في حماية الجسم من التأكسد، بالتالي يمكن القول أن تناول هذه البذور هو خيار ممتاز لتحسين صحة الجسم وتعزيز العافية العامة، في الوقت الذي تشير فيه تقرير إلى أنه سم يقتل آكليه.

فوائد بذور المشمش لجسم الإنسان

بذور المشمش من الأطعمة الصحية والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات، ولذلك سنلقي الضوء على فوائد بذور المشمش فيما يلي:

تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية، وهذا يعني أن تناولها قد يساعد في تحسين عملية الهضم وتحريك الأمعاء بشكل صحيح.

تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية، مثل حمض اللينوليك وحمض اللينولينات الذي يمكن أن يساعد في تقليل التورم وتهدئة الالتهابات الموجودة في الجسم.

حمض الأرجنين يمكن أن يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي بذور المشمش على فيتامين E وفيتامين C اللذان يعملان معًا على تحسين صحة الجلد وتعزيز إشراقته.

تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينويدات والزيكسانثين، حيث تساهم في الحفاظ على صحة العين والحماية من التلف الناجم عن أشعة الشمس الضارة والتقدم في العمر.

إلا أن تقارير أخرى أشارت إلى أن تناول البذور يعد بمثابة السم الذي يقتل آكليه، نظرًا للمخاطر التي يحملها، وفقًا لتقرير وكالة المعايير الغذائية البريطانية، سواء من أكل النواة الموجودة في عجوة المشمش، أو بعد إخراجها من الحبة، واصفةً محتوياتها بالسمّية.