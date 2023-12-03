تراند اليوم : ماذا يحدث إذا وضعت الفواكه في الثلاجة دون غسيل؟.. لن تتوقع الإجابة

يفضل العديد من الأشخاص فصل الشتاء لأنه يوجد به الكثير من الفواكه المختلفة الشهية، ونقوم السيدات بشرائها للحفاظ على صحة أبنائها، وقد نجد أن العديد من ربات البيوت تقوم بشرائها وتخزينها في الثلاجة دون غسلها، ولكن من الأسئلة الشائعة عبر مواقع الانترنت، ما هي أضرار وضع الفواكه في الثلاجة دون غسلها هل تجعلها أكثر عرضة للفيروسات، وسوف نتعرف على الإجابة من خلال رد منظمة الصحة العالمية ووزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا يحدث عند وضع الفاكهة في الثلاجة دون غسلها؟

عند وضع الشخص الفواكه في الثلاجة دون غسلها، فلن يحدث شيء، فقد تعد هذه طريقة لتخزين الفاكهة بصورة آمنة، وإذا لم يكن المنتج متسخًا بما يكفي ليتطلب الغسيل، فلا داعي لغسله، كما هو الحال في كثير من الحالات غسل الفواكه والخضروات بعد القيام بشرائها، فإنك تخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا وتقلل من العمر الافتراضي للفاكهة والخضروات، ولذلك عليك تخزينها بدون غسيل حتى تكون طازجة لأطول فترة عن تناولها وهنا يمكنك غسلها.

وأوضحت الدكتورة “إيمان عبد الله” أخصائي التغذية العلاجية والصحة العامة، تعتبر أفضل طريقة لغسل الفواكه والخضروات هي وضعها في الماء مع القليل من الخل وهذه الطريقة تساعد في إزالة جميع المبيدات والبكتيريا الموجودة في الخضروات والفواكه نتيجة الزراعة.

كيفية تخزين الفواكه والخضروات وغسلها

ووفقاً لما أوضحته وزارة الزراعة الأمريكية عن طريقة تخزية الفواكه والخضروات لأطول فترة هي وضعها في نصف طبق دون غسلها في الثلاجة، وإذا كانت متسخة جداً يمكنك غسلها، وهذه الطريقة تساعدك في توفير الكثير من المال بدلاً من شراء المنتجات بشكل يومي.

مع العلم أنه يجب تخزين بعض الخضروات والفاكهة في الثلاجة، بينما هناك البعض الذي عليك تخزينه على الطاولة، وفي بعض الحالات تتسبب تخزين بعض أنواع من الخضروات والفواكه في تسريع عملية النضج، مما تتسبب في فسادها بشكل أسرع.

أما عن الفواكه والخضروات التي تحتاج إلى تبريد، عليك وضعها في الثلاجة على درجة حرارة 40 درجة أو أكثر، مع التخلص من جميع الملصقات الموجودة على الفواكه والخضروات، ثم توضع في أوعية أو أكياس تسمح بدخول الهواء إلى الفواكه، ثم قم بتخزينها في درج الثلاجة للحصول على رطوبة أقل، مع العلم أنه يجب التأكد من عدم ازدحام الدرج.