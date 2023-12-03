تراند اليوم : «ابعدي عنها لو مريضة قلب».. 5 حالات يحظر فيها تناول حبوب منع الحمل

هناك العديد من السيدات التي تريد تأخير موعد الدورة الشهرية وقد تستخدم حبوب منع الحمل لتساعدهم في هذا وقد تكون ترغب في عدم الإنجاب في الوقت الحالي، ولكن هل تعلم أن هذا غير صحي أو يضر بالرحم بشكل كبير.

هل حبوب الحمل تسبب سرطان الثدي؟

كشفت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يوجد الكثير من النساء التي تعتقد أن تناول حبوب منع الحمل تؤدي بالإصابة بـ “سرطان الثدي” ولكن هذه المعلومة غير صحيحة فأنها آمنة للغاية، مع العلم أنه يجب أن يتم تناولها بآلية معينة، كما أنه يجب استشارة الطبيب المختص.

تأثير حبوب منع الحمل على السيدات

كما ذكر استشاري أمراض النساء والتوليد والفح بالموجات فوق الصوتية الدكتورة “ماجدة راشد” بأن حبوب منع الحمل ليست مضرة، حيث أنها تساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ولكن يجب أن يتم تناولها تحت استشارة طبيب متخصص حتى لا تؤدي إلى أي مضاعفات.

كما أوضحت الدكتورة من أخذ حبوب منع الحمل بصورة مستمرة حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية في المستقبل، فأنها تحتوي على هرمون مختلف يتم أخذها مرة واحدة في اليوم عند وقت محدد، لهذا يجب استشارة الطبيب المختص لتحديد النوع والموعد.

الأعراض الجانبية لحبوب منع الحمل

وقد كشفت الدكتورة “ماجدة” عن تناول حبوب منع الحمل بشكل مستمر بدون استشارة الطبيب تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية ومن أبرزها كالتالي:

الشعور بالدوار والغثيان.

الإصابة بالصداع المزمن.

قد يؤدي إلى حدوث مشاكل نفسية مثل الاكتئاب.

يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

متى يمنع تناول حبوب منع الحمل؟

أكدت الدكتورة “راشد” أنه يوجد العديد من الموانع لاستخدام حبوب منع الحمل وهي كالتالي: