تراند اليوم : شاومي تكشف عن أقوى هواتفها Redmi K70 بمواصفات خارقة برامات 24 جيجابايت

فاجأت شركة شاومي أسواق الهواتف العالمية بهاتفها الجديد، والذي يأتي بمواصفات خارقة توصف بقاتلة الهواتف الرائدة، فهو يقدم مواصفات قوية وبنصف أسعار هواتف أيفون وسامسونج، وذلك بعد شهر فقط من طرحها لسلسة هواتف شاومي 14، حيث تسعى شركة شاومي إلى احتلال المركز الثاني في قائمة أكبر مصنعي الهواتف الذكية بعد سامسونج، ونستعرض الآن أهم مواصفات هاتف ريدمي كيه 70، الذي يتميز بتصميم أنيق وأداء قوي ومواصفات تقنية متقدمة.

مواصفات هاتف Redmi K70

مميزات هاتف Redmi K70

يتميز هاتف Redmi K70 بالعديد من المميزات، ومنها:

التصميم الأنيق: يتميز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب، مع حواف منحنية وظهر زجاجي مصقول.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وجذاب، مع حواف منحنية وظهر زجاجي مصقول. الأداء القوي : يوفر الهاتف أداءً قويًا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم.

: يوفر الهاتف أداءً قويًا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم. الشاشة الرائعة : توفر الشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة تجربة مشاهدة رائعة بفضل دقتها العالية ومعدل تحديثها المرتفع، حيث تصل قوة سطوع الشاشة إلى 4000 شمعة، مما يجعلها من أكثر الشاشات سطوعا على الإطلاق.

: توفر الشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة تجربة مشاهدة رائعة بفضل دقتها العالية ومعدل تحديثها المرتفع، حيث تصل قوة سطوع الشاشة إلى 4000 شمعة، مما يجعلها من أكثر الشاشات سطوعا على الإطلاق. الكاميرا المميزة : توفر الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة.

: توفر الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة. الشحن السريع : يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 120 وات، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في وقت قصير.

: يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 120 وات، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في وقت قصير. ألوان: الأسود والفضي والوردي والأخضر.

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سعر هاتف Redmi K70

يبدأ سعر هاتف Redmi K70 Pro من 350 دولار أمريكي.