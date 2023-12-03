تراند اليوم : تعرف على الفوائد الصحية للأفوكادو

الأفوكادو هو شجر ذو أوراق صغيرة يميل لون ثمارها إلى اللون الأخضر وأيضا هو نبات ينتمي إلى عائلة الغار وقد يكون موطنه الأصلي في أمريكا الإستوائية.

فوائد الأفوكادو

له العديد من الفوائد ومنها.

يعمل على فقدان الوزن أو زيادة الوزن.

يعمل على خفض مستوي الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

يعمل على تحسين البشره والحفاظ عليها.

يعمل على مكافحة أمراض السرطان.

يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يعمل على تنظيم ضربات القلب.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يعمل على تحسين عملية الهضم.

يحمي الجسم من السموم.

يقلل فرص التعرض للإلتهابات.

يقلل من الإصابة بأمراض الإكتئاب.

يعمل على تنشيط الكبد.

يعمل على ترميم الخلايا.

يساعد على تهدئة الأعصاب.

يخفف من أعراض التوتر.

الفيتامينات التي يحتوي عليها الأفوكادو

قد يحتوي الأفوكادو على كثير من الفيبتامينات ومنها فيتامين سي وفيتامين ب6 وفيتامين هـ وفيتامين E كما يحتوي على حمض الفوليك والبوتاسيوم بكميات كبيرة وأيضا قد يحتوي على الحديد والنحاس والزنك والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور ولكن بكميات قليلة.