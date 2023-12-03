تراند اليوم : كم ينزل رجيم التمر واللبن لمدة اسبوع؟ فوائده مع المشي

هل رجيم التمر واللبن لمدة اسبوع لمدة اسبوع ينزل الوزن أم يزيده؟ تساؤلات كثيرة لان هذا الرجيم به التمر الذي يعرف باحتواءه على نسبة سكريات، فقد أصبح النظام الغذائي المعتمد على التمر واللبن بشكل رئيسي من أشهر أنظمة خسارة الوزن التي يتبعها عدد هائل من مرضى السمنة، والتي تساعدهم على فقدان الوزن بسرعة كبيرة، وفي هذا المقال نحرص أن نوضح أهم التفاصيل الخاصة بهذه الحمية الفعّالة.

رجيم التمر واللبن لمدة اسبوع كم ينزل؟

ونوضح لكل من يسأل عن رجيم التمر واللبن لمدة اسبوع كم ينزل أنه يعد المحور الرئيسي لهذا النظام الغذائي أن يتم تقسيم حصص التمر واللبن على مدار الثلاث وجبات، ومن المهم أن يتم الأخذ بالاعتبار أن هذا النظام يتم اتباعه خلال أسبوع واحد فقط وليس أكثر، ومن الممكن اتباع نظام غذائي آخر في الأسبوع التالي مثل رجيم الكيتو في أسبوع، ومن بعدها الرجوع إليه مرة أخرى، والهدف الأساسي من هذا عدم حرمان الجسم من باقي الفيتامينات والمعادن المستخلصة من باقي الأغذية.

كم نزلتي على رجيم التمر واللبن

يمثل سؤال رجيم التمر واللبن لمدة اسبوع كم ينزل هو السؤال الأهم لدى كل من يفكر في اتباع رجيم حرق الدهون، ومن الممكن أن يخسر من يتبع هذا النظام الغذائي أربعة كيلوغرام خلال مدة تبلغ أسبوع لا غير؛ وهو الأمر الذي يجعله نظام غذائي ناجح يضمن فقدان الوزن مع المحافظة على صحة جيدة، ويمثل التمر مصدر غذائي مهم للكربوهيدرات والمواد البروتينية بالإضافة إلى احتواءه على كمية كبيرة من الألياف مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الشعور بالإمساك، ويقوم التمر أيضًا بتعزيز قدرة العقل على التركيز وأداء وظائفه بإتقان .

رجيم التمر واللبن مع المشي

في الأساس يعتمد هذا النظام على تناول سبع حبات من التمر مع كوب من اللبن خالي الدسم أو كوب زبادي ثلاث مرات على مدار اليوم خلال الثلاث وجبات.

حيث يتم تناول الحصة الأولى من التمور واللبن منزوع الدسم خلال وجبة الفطور.

بينما تكون الحصة الثانية مصاحبة لوجبة الغداء.

وكذلك الحصة الثالثة مع وجبة العشاء.

ولا يوجد ضرر من تناول مشروبات القهوة والشاي بدون إضافة السكر عليهما خلال اليوم.

ومن الجيد أن يتم شرب الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم،

هل رجيم التمر واللبن يحرق الدهون؟

ذكر الكثيرين أن رجيم التمر والحليب يسبب خسارة سريعة للوزن، وذلك لأنه هذا الرجيم يمد الجسم بالقليل من السعرات الحرارية لفترة اسبوع مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.