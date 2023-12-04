تراند اليوم : سعر الدولار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 استقرار في حركة البيع والشراء، في مختلف البنوك المصرية، ليسجل نحو 30.85 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 30.95 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك، وقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع، ونتابع الآن على مصر فايف عرض أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية المختلفة.

فقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع، في حين سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيها للشراء، 30.95 جنيه للبيع، ونتابع الآن في التقرير التالي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، لليوم الاثنين 4/12/2023، بالإضافة إلى عرض سعر صرف الجنيه المصري مقابل باقي العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم في مصر

ونستعرض الآن سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك اﻷهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول مصر

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

30.88 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى

نقدم على مصر فايف أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري، للجنيه المصري أمام العملات الآخر في التقرير التالي:-

العملة شراء بيع دولار أمريكي 30.8277 جنيه مصري 30.9586 جنيه مصري يورو 33.5436 جنيه مصري 33.6984 جنيه مصري جنيــه أسترليني 39.1512 جنيه مصري 39.3298 جنيه مصري دولار كنـدى 22.8337 جنيه مصري 22.9374 جنيه مصري كرون دانمركي 4.5007 جنيه مصري 4.5205 جنيه مصري كرون نرويجي 2.8876 جنيه مصري 2.9006 جنيه مصري كرون سويدي 2.9727 جنيه مصري 2.9861 جنيه مصري فرنك سويسري 35.4464 جنيه مصري 35.6132 جنيه مصري 100 ين ياباني 20.9941 جنيه مصري 21.0875 جنيه مصري ريـــال سعودي 8.2177 جنيه مصري 8.2530 جنيه مصري دينــار كويتي 99.8242 جنيه مصري 100.2804 جنيه مصري درهم أماراتي 8.3928 جنيه مصري 8.4289 جنيه مصري دولار أسترالي 20.5683 جنيه مصري 20.6618 جنيه مصري دينــار البحــرين 81.7711 جنيه مصري 82.1269 جنيه مصري ريـــال عماني 80.0720 جنيه مصري 80.6213 جنيه مصري ريـــال قطري 8.4657 جنيه مصري 8.5039 جنيه مصري دينـار اردني 43.4193 جنيه مصري 43.7268 جنيه مصري يوان صيني 4.3169 جنيه مصري 4.3368 جنيه مصري

لمتابعة مستمرة على مدار الساعة لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من خلال الرابط التالي “سعر الدولار اليوم “.