تراند اليوم : الصحة المصرية : توضح مدى خطورة الفيروس المخلوي .. ونصائح هامة للوقاية منه

أعلنت وزارة الصحة المصرية والسكان ، عن أهم الطرق للتعافي من الفيروس المخلوي والتي شملت مجموعة هامة من النصائح للوقاية منه ، أهمها التغذية الصحية والحصول على الراحة الكافية وتهوية الجيدة للمكان وشرب المشروبات الدافئة ، وإن كنت مدخن فمن الأفضل الإبتعاد عنه سواء كان تدخين إيجابي أو سلبي .
وكانت وزارة الصحة المصرية قد صرحت ، أن الفيروس المخلوي التنفسي ، ليس بالمرض الخطير ، حيث تبلغ فترة حضانة الفيروس داخل جسم الإنسان المصاب به من 4 إلى 6 أيام ، وفترة التعافي من هذا الفيروس عند الإصابة به من إسبوع إلى إسبوعين .
أعراض الفيروس المخلوي
بعد أن تم توضيح طرق الوقاية من الفيروس المخلوي ، وكذلك فترة حضانته داخل جسم الإنسان المصاب به ، نعرض عليكم أعراضه التي يشعر بها الشخص المصاب به ، والتي تشبه كثيراً أعراض البرد أو الانفلونزا وهي كالتالي :
- إرتفاع بدرجة الحرارة .
- العطس والرشح .
- ضيق في التنفس .
وأوضح دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان ، بأنه تم رفع درجة الإستعداد بمستشفيات الصدر بجميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء ، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لجميع مرضى الجهاز التنفسي ، وجميع الحالات الأخرى المترددة على المستشفيات التي تعاني من أعراض الأنفلونزا الموسمية ، بالإضافة إلى الفيروس المخلوي .
وأضاف أن تم التأكيد على ضرورة تكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريض والصيادلة مع توفير جميع الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع الحرص على تلقي الأطباء والصيادلة المتعاملين مع المرضى لقاحات فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية .
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