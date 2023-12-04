تراند اليوم : وظائف خالية بشركة تاج الملوك للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات براتب 7000 جنيه

تاج الملوك للصناعات الغذائية تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة في القاهرة والجيزة والمنصورة والإسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية، برواتب مجزية تصل إلى 7000 جنية، وفي إطار توفير أحدث الوظائف اليومية نقدم الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم:

وظائف شركة تاج الملوك

مطلوب مناديب مبيعات خارجية، يشترط رخصة قيادة، براتب 7000 جنية، بالإضافة إلى عمولة.

مطلوب سائقين رخصة مهنية، براتب 5400 جنية، لا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وان يمتلك رخصة قيادة مهنية درجة ثانية على الأقل للسائقين، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ويفضل أن يكون من أبناء محافظة القاهرة أو الجيزة.

وظائف أخرى: –

توفر الشركة رواتب مجزي تبدأ من 5400 جنية إلى 7000 جنية بالعمولة، وصرف 600 جنية بعد تحضير الورق منحة، وأرباح سنوية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

للتقديم على وظائف شركة تاج الملوك

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف مناديب مبيعات خارجية” وللتقديم على وظائف “سائق رخصة مهنية” وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية / واتس آب: 01103313123 – 01015222720