تراند اليوم : موعد مباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

حقق فريق ليفربول فوزا قويا على نظيره فولهام في الجولة الرابعة عشر، في واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتقدم بذلك إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف ارسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ويستعد فريق ليفربول إلى الجولة القادمة ضد شيفيلد يونايتد، للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ونتعرف الآن على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2023 – 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد الأربعاء 6/12/2023

الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة beIN Sports 3

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يأتي فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، في حين تذيل فريق شيفيلد يونايتد جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، بعد أن خاض 14 مباراة، فاز في مباراة واحدة فقط وتعادل في مباراة مباراتين، وخسر 11 مباراة.