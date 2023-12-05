تراند اليوم : هل لديك بعض قشور البرتقال؟ لا ترميه في القمامة لأن هذا ما يمكنك فعله به!

جميعاً يعلم أن البرتقال من أكثر الفواكه التي تحتوي على فيتامينات، حيث أنها من أهم المصادر المميزة التي الغنية بفيتامين (ج) مما يساهم في حصول الجسم من حمض الفوليك الذي يحتاجه، ولكن هل تعلم أن قشور البرتقال أيضاً لها الكثير من الاستخدامات التي لم تعلمها من قبل فتابع باقي المقال للتعرف عليها.

شموع معطرة

يمكنك صنع الشموع من خلال قشور البرتقال، كل ما عليك هو تقشير البرتقال إلى نصفين متساويين لتكون على نصف دائرة كالوعاء، وسوف نتعرف بالتفصيل كيفية صنع الشموع المعطرة من قشر البرتقال.

المكونات

2 نصف قشور برتقال.

2 ضوء شاي كبير.

طبق

طريق عمل شمع معطر مع قشر البرتقال

يتم تقشير البرتقال إلى نصفين متساويين لتكون مثل الكوب الصغير.

يتم إزالة ورق الألمنيوم من ضوء الشاي ونأخذ الفتيل من أسفل الشمعة.

يتم وضع الفتيل في منتصف نصف قشرة البرتقالة.

ثم بتصهير الشمع على النار في وعاء ونضعه بعد ذلك داخل نصف البرتقالة على الفتيل.

يتم ترك الشمع حتى يجف تماماً، ثم يتم أشعالها واستمتع برائحة البرتقال الرائعة والمميزة التي سوف تصدر منها.

تلميع الأسطح الخشبية

من أهم استخدامات قشور البرتقال هي تلميع الأسطح الخشبية، حيث أن الخشب مع مرور الوقت يفقد لمعانه، ولذلك يمكنك تقشير البرتقال ومن الجانب الأبيض ابدأ في فركه على الأسطح الخشبية وستجد النتيجة على الفور.

تنظيف الميكروويف

بعض فترة من استخدام الميكروويف قد يصدر رائحة كريهة وقد تضر بعد ذلك بجودة الطعام، لذلك يمكنك تنظيفه من خلال قشور البرتقال كل ما عليك هو وطبق من الماء ووضع به قشور البرتقال وتشغيل الميكروويف لمدة 60 ثانية، بعد ذلك يتم فتح الباب وستجد وجود رائحة مميزة للغاية، ثم استخدم ماء لتنظيف الميكروويف من الخارج والداخل بقطعة من القماش القطن.