تراند اليوم : أمطار رعدية وسيول.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

نشرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب على معظم مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما حذرت من سقوط أمطار رعدية على مناطق جنوب سيناء والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وحار على جنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء، مع استمرار ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، وتظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء، وعلى بعض مناطق السواحل الشمالية.

ولذا ينصح بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، كما ناشدت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة اليوم بالوجه البحري 23درجة، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة مئوية، وتسجل محافظات شمال الصعيد 24 درجة مئوية، ونتابع الآن نشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5/12/2023:

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وقد كشفت الهيئة عن توقعات حالة الطقس من اليوم وحتى 10 ديسمبر، حيث أشارت إلى استمرار الشبورة المائية بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق، مع نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية ويكون مثير للرمال والأتربة، على بعض المناطق المتفرقة، ونتابع الآن عرض بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس من اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 حتى الأحد 10 ديسمبر 2023.