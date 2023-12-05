تراند اليوم : عاجل ظهرت الآن نتائج السادس الإعدادي العراق 2023 الدور الثالث في عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023، الدور الثالث الأدبي والعلمي الأحيائي، في عموم المحافظات العراقية، وسيتم إعلان النتيجة خلال ساعات، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد إعلان نتائج الدور الثالث للصف السادس الإعدادي بشعبتيه العلمي الأحيائي والأدبي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، وأن النتيجة ستكون متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال موقع نتائجنا، حتى يتمكن الطلاب بكل سهولة من تحميل النتائج بصيغة pdf.

رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2023

ارتفعت عمليات البحث عن نتائج السادس الإعدادي 2023 بالعراق، حيث يترقب طلاب الصف السادس بالعراق ظهور النتيجة خلال ساعات، ونقدم الآن رابط موقع نتائجنا التابع للوزارة، والمختص بإعلان كافة النتائج للمراحل التعليمية المختلفة بالعراق، ومن خلال يتم الاستعلام عن النتائج وبكل سهولة عبر كشوف pdf.

خطوات استخراج نتائج الطلاب للصف السادس الإعدادي 2023

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، وذلك وفقا لبيان وزارة التربية العراقية، وذلك عقب انتهاء كافة مراحل التصحيح والتدقيق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية على ضرورة تحري الدقة في عمليات التصحيح ومراجعة الأوراق ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه من الدرجات.

وللاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

اضغط على نتائج السادس الإعدادي.

سيظهر جدول به جميع المحافظات العراقية، اضغط على أيقونة تنزيل أمام المحافظة التابع لها.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى اضغط تنزيل النتائج.

ثم حدد المدرسة التابعة لها.

قم بتحميل ملف النتائج بصيغة pdf.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي “علمي – أدبي” عبر نتائجنا

سيتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات عبر موقع نتائجنا، ومن خلال موقع مصر فايف سنوفر النتائج فور إعلانها، في عموم المحافظات العراقية، بفرعيها العلمي والأدبي، عبر الجدول التالي:

نتائج السادس علمي الأحيائي والتطبيقي

نتائج السادس الأدبي

وتشمل النتائج جميع فروع السادس الإعدادي الدور الثالث 2023، من أحيائي وأدبي وتطبيقي.