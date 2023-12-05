تراند اليوم : سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 استقرار في حركة البيع والشراء، في مختلف البنوك المصرية، ليسجل نحو 30.85 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 30.95 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك، وقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع، ونتابع الآن على مصر فايف عرض أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية المختلفة.

فقد سجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع، في حين سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيها للشراء، 30.95 جنيه للبيع، ونتابع الآن في التقرير التالي عرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، لليوم الثلاثاء 5/12/2023، بالإضافة إلى عرض سعر صرف الجنيه المصري مقابل باقي العملات الأخرى.

سعر الدولار اليوم في مصر

ونستعرض الآن سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك اﻷهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول مصر

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

30.88 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى

نقدم على مصر فايف أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري، للجنيه المصري أمام العملات الآخر في التقرير التالي:-

العملة شراء بيع دولار أمريكي 30.8249 جنيه مصري 30.9557 جنيه مصري يورو 33.4943 جنيه مصري 33.6489 جنيه مصري جنيــه استرليني 39.0798 جنيه مصري 39.2611 جنيه مصري دولار كنـدى 22.7624 جنيه مصري 22.8658 جنيه مصري كرون دانمركي 4.4928 جنيه مصري 4.5125 جنيه مصري كرون نرويجي 2.8719 جنيه مصري 2.8849 جنيه مصري كرون سويدي 2.9597 جنيه مصري 2.9729 جنيه مصري فرنك سويسري 35.3091 جنيه مصري 35.4753 جنيه مصري 100 ين يأباني 21.0294 جنيه مصري 21.1230 جنيه مصري ريـــال سعودي 8.2169 جنيه مصري 8.2527 جنيه مصري دينــار كويتي 99.8085 جنيه مصري 100.2647 جنيه مصري درهم أماراتي 8.3934 جنيه مصري 8.4297 جنيه مصري دولار أسترالي 20.4955 جنيه مصري 20.5979 جنيه مصري دينــار البحــرين 81.7636 جنيه مصري 82.2853 جنيه مصري ريـــال عماني 80.0646 جنيه مصري 80.6138 جنيه مصري ريـــال قطري 8.4533 جنيه مصري 8.4938 جنيه مصري دينـار اردني 43.4153 جنيه مصري 43.6488 جنيه مصري يوان صيني 4.3184 جنيه مصري 4.3377 جنيه مصري

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