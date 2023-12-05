استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3194.25 جنيه للبيع و 3171.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم تم تسجيلها اليوم كالتالي: تم تسجيلها اليوم كالتالي: سعر الذهب عيار 9: وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1197.75 جنيه للبيع و 1189.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: تم تسجيل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1597.25 جنيه للبيع و 1585.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1863.25 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: تم تسجيل سعر الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة المصرية إلى 2395.75 جنيه للبيع و 2378.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21: سعر الذهب عيار 21: تم تسجيل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 2795 جنيه للبيع و 2775 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 2928 جنيه للبيع و 2907.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب تم تسجيل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 22360 جنيه للبيع و 22200 جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا وصل سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 2029 دولار للبيع و 2028 دولار للشراء. وصل سعر أوقية الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 2029 دولار للبيع و 2028 دولار للشراء.

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : مفاجأه في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.