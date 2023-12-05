بعد عدد قليل من الشائعات العامة، أصبح هاتف Honor Magic 6 Lite رسميًا أخيرًا، حيث يجمع المواصفات التنافسية بسعر مناسب، وهو كخليفة لـ Honor Magic 5 Lite، يحتوي الهاتف الذكي الجديد على معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SoC، وشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، وبطارية بسعة 5300 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد إلى رفوف الدول الأوروبية في الأيام القليلة المقبلة.
سعر وتوافر Honor Magic 6 Lite
يظهر الهاتف الذكي Honor Magic 6 Lite 5G لأول مرة بثلاثة خيارات للألوان أسود منتصف الليل، والأخضر، والبرتقالي، فيما تظل تفاصيل أسعار الهاتف الذكي طي الكتمان، وسيكون الهاتف الذكي متاحًا بدءًا من 27 ديسمبر 2023.
مواصفات ومميزات Honor Magic 6 Lite
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : إطلاق هاتف Honor Magic 6 Lite رسميًا مع شاشة 1.5K مقاس 6.78 بوصة وبطارية 5300 مللي أمبير والمزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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