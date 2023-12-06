تراند اليوم : لن تتوقع النتيجة.. هذه نتيجة الافراط في تناول البطاطا في فصل الشتاء

الرياض - أميرة القحطاني - البطاطا من الأكلات التي تشعر بالدفء لذلك يتم تناولها في فصل الشتاء، فأن الكثير من الأشخاص بقومون بتناولها في الطقس البارد لتعطيهم الدفء السريع، ولكن بعض الخبراء أكدوا أن البطاطا من الأكلات الصحية والمفيدة للجسم والتي تعطيك الطاقة والحيوية لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات للأكسدة، ولكن هل تعلم أن الأفراط في تناول البطاطا قد يسبب بعض المشاكل وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

فوائد البطاطا

الكثير منا يحب تناول البطاطا لأنها لها طعم مميز ورائع، كما أنها تحسن من حالة المعدة وسهلة الهضم وتحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الإخراج.

بالإضافة إلى أن البطاطا تكافح العديد من الإصابة بالأمراض الخطيرة، وتشعر الإنسان بالشبع لفترة طويلة لهذا هناك بعض الأشخاص الذين يتناولها إثناء فقدان الوزن.

كما أن البطاطا غنية بالكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لذلك فأنه يعزز مستوى ضغط الدم، بالإضافة إلى تعزيزي صحة القلب والشرايين.

الإفراط من تناول البطاطا

يوجد العديد من الأشخاص لا يعلمون أضرار الأفراط التناول من البطاطا، حيث أنها تسبب الكثير من المشاكل ومن أهمها مشاكل في الكليتين.

كما أن الإفراط من تناول البطاطا يعمل على زيادة الفيتامينات بالجسم خاصة فيتامين A، لذلك يجب عدم تناول الكثير من البطاطا، لأنها تؤدي إلى حدوث ألم في الرأس أو الطفح الجلدي.

وقد حذر العديد من خبراء التغذية من الإفراط في تناول البطاطا لأنها تسبب العديد من المشاكل بالمعدة، مثل حدوث الكثير من مشاكل في البطن والأمعاء، أو قد يؤدي إلى انتفاخات وفي بعض الأحيان يسبب في ليونة البراز.