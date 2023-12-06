تراند اليوم : أقوى عروض كارفور لشهر ديسمبر.. خصومات ضخمة على كافة مشترياتك احتفالا بـ”ماي كلوب” السنوي

الرياض - أميرة القحطاني - يقدم كارفور أقوى العروض والتخفيضات احتفالًا بماي كلوب الخامس، على كافة الأدوات المنزلية والملابس ومنتجات السوبر ماركت، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على أحدث عروض كارفور، لشراء كل ما يرغبون به وبأسعار مناسبة، ويعد كارفور من أفضل المتاجر التي تقدم أقوى العروض طوال العام، وتستمر عروض كارفور من اليوم وحتى 19 ديسمبر 2023.

عروض وخصومات احتفال ماي كلوب الخامس حتى 19 ديسمبر 2023

تقدم كارفور أقوى العروض بمناسبة الاحتفال السنوي الخامس بماي كلوب، وتشمل عروض كارفور مصر تخفيضات ضخمة على مجموعة كبيرة من المنتجات، من أدوات منزلية ومفروشات وملابس وإلكترونيات وأدوات مطبخ بالإضافة إلى تخفيضات ضخمة على منتجات البقالة والسوبر ماركت، وتتسمر عروض كارفور في جميع فروع كارفور وعلى موقع التسوق الإلكتروني من اليوم وحتى 19 ديسمبر 2023.

عروض كارفور لشهر ديسمبر 2023

تواصل كارفور تقديم أقوى العروض والخصومات على مجموعة واسعة من منتجات السوبر ماركت والمواد الغذائية من اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضروات، والفواكه، والأرز، والمعكرونة، ومنتجات الألبان.

مجلة عروض كارفور مصر من اليوم وحتى 19 ديسمبر 2023

تقدم كارفور خصومات كبيرة تصل إلى 20%، على كافة السلع ومنتجات السوبر ماركت والمنظفات والأدوات المنزلية، والأجهزة الصغيرة، والسجاد، والمفروشات.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض كارفور مصر من خلال التسوق في أي من فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء مصر، أو من خلال التسوق عبر الإنترنت على موقع كارفور الإلكتروني.